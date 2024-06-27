На шинах заробили майже 3 мільйона: за ґратами може опинитися чиновник КМДА

Фігурант може провести 5 років у в'язниці

Столичні правоохоронці викрили схему зловживань під час вивезення відходів у Києві. Місцевому бюджету міста завдали 2,8 млн грн збитків.

Чиновнику Київської міської державної адміністрації оголосили про підозру. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, у 2022 році між Департаментом КМДА та приватною компанією було укладено низку договорів на збирання, перевезення, зберігання та переробку відпрацьованих шин у столиці.

Переможцем тендеру стала одна з профільних комерційних організацій, проте, за твердженням правоохоронців, угоди укладалися за цінами, які значно вищими за ринкові. Загальна вартість цих договорів склала майже 4 млн грн.

Також підрядник залучив до виконання робіт ще одну фірму, яка фактично здійснила лише перевезення шин до місць зберігання, не виконавши інші визначені контрактом роботи. Таким чином, бюджету міста Києва було завдано збитків на суму майже 2,8 млн грн.

"На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили про підозру директору одного з Департаментів Київської міської ради за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Чиновнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Експертні дослідження підтвердили факт завдання збитків

Раніше "Телеграф" писав, до влади Києва рветься скандальний чиновник часів Черновецького. Колишній регіонал неодноразово фігурував у тендерних махінаціях.