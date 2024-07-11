Рятуємося від спеки: ТОП-3 басейни у Києві для відпочинку з дітьми

Час для релаксу та відпочинку

З настанням літньої спеки кияни починають шукати місця, де можна "охолонути" та провести час разом із родиною. Цього року на території столиці працюють як приватні пляжі з виходом до води, так і відкриті басейни.

Якщо ж ви плануєте дозвілля з дітьми, то в Києві є кілька комплексів із розвагами на будь-який смак — від батутів, до гірок та водних атракціонів. Тут ви зможете насолодитися водними процедурами в комфортних умовах, смачно поїсти та порадувати своїх нащадків.

Редакція "Телеграфу" підготувала для своїх читачів добірку місць із відкритими басейнами у Києві, де чудово можна провести час разом із дітьми.

Адреса: проспект Романа Шухевича, 2

Час роботи: з 10.00 до 20.00 щоденно

Вартість: Зона басейну у будні дні – 400 грн, у вихідні – 500 грн. Зона фуд корту — 100 грн. Вхід для дітей до 10 років – безкоштовно

Sky Family Park

Зона басейну, розташована на березі Дніпра за ТРЦ SkyMall (між Оболонню та Троєщиною). На вас чекає великий відкритий басейн, який ділиться на 2 частини: мінімальна глибина – 40 см, а максимальна – 200 см.

На території Sky Family Park є пляжна зона відпочинку на березі Дніпра, лаунж-кальянна зона, бар, стріт-фуд корти. Тут можна зайнятися вейк-і сапбордингом, поплавати або просто відпочити на затишному шезлонгу.

Також на території є розважальний комплекс Karlson park, батутний острів на воді та надувний аквапарк.

Адреса: вул. Богатирська, 26-а

Час роботи: басейн – з 08:00 до 20:00 (пн-нд), ресторан – з 11:00 до 23:00

Вартість: шезлонг "Дінопарк" – 150 грн.; шезлонг Premium – 400 грн.; ліжко-овал – 600 грн; ліжко (2 особи) – 1000 грн; кокон (2 особи) – 700 грн; кокон mini – 500 грн

Яхта Київ

Комплекс може похвалитися дорослим відкритим басейном (16+) глибиною 1,5 метра та трьома дитячими басейнами, розташованими в "Динопарку".

На території є бар та зона кафе, також можна замовити кальян. Для дітей працює зона "Дінопарк" із окремим фуд-кортом (солодка вата, круасани).

У комплексі представлено безліч зон відпочинку – є шезлонги, незвичайні ліжка-кокони та ліжка-овали, альтанки та бунгало на будь-який смак.

Адреса: ВДНГ,проспект Глушкова, 1

Час роботи: у будні з 8.00 до 19.00, у вихідні/святкові дні з 9.00 до 19.00

Вартість: у будні — для дітей 75 грн/год, для дорослих 150 грн/год, вихідні — для дітей 100 грн/год, для дорослих 200 грн/год

Пірс 39

Пірс 39 — це зона відпочинку у форматі "міський пляж" з басейнами просто неба. На вас чекає 25-метровий основний басейн і 13-метровий дитячий басейн з аквагіркою.

Також на території є бар, волейбольний майданчик, затишні шезлонги та парасольки.

Цікаво, що у будні, з 8.00 до 11.00 основний басейн працює у спортивному режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав про секретних будиночків у лісі під Києвом, де можна усамітнитися та провести час в оточенні природи. Подібні міні-готелі дозволяють своїм гостям сховатися від міської метушні, побути наодинці з собою і набути гармонії.