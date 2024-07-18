Неймовірна спека: у Києві встановлено черговий температурний рекорд

Літо продовжує підкидати сюрпризи

В Україні в липні продовжується аномально спекотна погода і в середу, 17 липня, у Києві було зафіксовано температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла свого історичного максимуму для цієї дати та стовпчики термометрів піднялися до 35,6 градусів тепла.

Про це повідомили у прес-службі Центральної геофізичної лабораторії імені Б. Срезневського. Як виявилося, саме для Києва — це абсолютний рекорд.

За даними синоптиків, 17 липня у Києві максимальна температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень для цієї дати та досягла рекордних 35,6°С.

Як повідомляється, це значення перевищило попередній рекордний показник 2016 на 0,2°С.

Цікаво, що від початку липня у столиці було зафіксовано вже 13 температурних рекордів.

Варто зазначити, що в Києві температура повітря досягає +40°C, а поверхні, що знаходяться під прямим сонячним промінням, розжарюються до надвисоких показників.

Урбаністична ініціатива провела цікаве дослідження у столиці, використовуючи інфрачервоний пірометр. Так, з’ясувалося, що парклети біля Цирку розжарилися до +60°C.

Дуже високу температуру було зафіксовано у парку на Володимирівській гірці — тут лава нагрілася до +65°C, а бруківка на Хрещатику розжарилася до +57°C.

Про те, яка погода очікується у липні у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у матеріалі: "В Україну йде спека 42 градуси, але деяким регіонам пощастить" .

Раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики Укргідрометцентру прогнозують у липні надзвичайну спеку. За їхніми прогнозами, температура повітря буде близька до абсолютних максимумів, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.