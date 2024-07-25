Летний вайб и любимые фильмы: лучшие кинотеатры под открытым небом в Киеве

Киноманам на заметку

Кино под открытым небом – это отличная возможность насладиться любимымы фильмами и отдохнуть на свежем воздухе. Если вам хочется незабываемо провести время и сменить обстановку, то летние кинотеатры вам точно придутся по душе.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей лучшие столичные кинотеатры под открытым небом, которые продолжают работать даже в условиях военного положения.

Наслаждайтесь живописными пейзажами под любимые киноленты!

Адрес: ул. Довженко, 4 (территория киностудии имени Довженко, заезд 1)

Цена: от 200 гривен

КиноДром

Специальный автомобильный кинотеатр, который позволяет смотреть фильмы на открытой площадке в собственном автомобиле.

Гости кинотеатра Кинодром подъезжают на своем автомобиле к въезду, покупают билет и получают меню. Далее, следует припарковать свой автомобиль в соответствии с разметкой, настроить на радиоприемнике FM-волну 93,3, погасить габаритные огни и просто наслаждаться просмотром фильма на большом экране под открытым небом.

Также в распоряжении гостей – авто-бар в котором предлагают попкорн, пиво, сэндвичи, закуски и различные напитки, а также кальян. Драйв-официанты доставляют заказа прямо в машину.

Каждый день проходит по одному сеансу после 21:00.

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1

Цена: вход свободный

Поляна ВДНГ

Кинотеатр Киевстар ТВ — это фильмы под открытым небом на зеленой поляне ВДНГ. Гости могут расположиться на удобных лавках или креслах. Чтобы занять место для сидения, можно просто приобрести что-либо в зоне бара или фудкорта.

Здесь показывают много украинского и мирового кино, мультфильмы для всей семьи, а также проводят трансляции спортивных событий.

Актуальное расписание можно посмотреть на странице в Instagram .

Адрес: ул. Протасов Яр, 23-а (заезд с ул. Амосова, 10)

Цена: вход свободный, однако пребывание в заведении предполагает заказ блюд и напитков

Sunset Terrace

Sunset Terrace приглашает насладиться закатами Солнца в живописном месте столицы — на склонах Протасова яра, откуда открывается великолепная панорама города.

Вас ждут интересные фильмы, живая музыка и незабываемая атмосфера. Обязательное условие — гости должны сделать заказ еды и напитков.

Адрес: ул. Якова Гниздовского, 1-а

Цена: от 200 гривен

Арт-завод Платформа

Арт-завод Платформа — это крупнейший креативный и фестивальный кластер в Киеве. Площадь пространства составляет 120 тысяч кв. м и здесь регулярно проходят различные ивенты.

На "Арт-заводе" кинотеатр под открытым небом работает целый день. Еду и напитки можно приобрести на фудкортах пространства. Анонсы со следующими мероприятиями можно отслеживать на странице арт-пространства в Instagram.

Адрес: ул. Днепровская Набережная, 13

Цена: 4 800 грн за 2 часа

Выше Неба

Киновечера над Днепром под открытым небом, где царит уютная и романтическая атмосфера, а купол и вся крыша только для вас. С собой можно приносить еду и напитки или заказать доставку. Организаторы самостоятельно встретят курьера и все приготовят к вашему приходу.

Также в стоимость посещения входят теплые пледы, лепестки роз, чай, конфеты, бокалы, шампанское и фрукты.

Здесь могут организовать кинопросмотр только для вас. Вы выбираете любой фильм, предварительно сбрасываете организаторам ссылку на онлайн просмотр и они все подготовят к вашему приходу.

Адрес: ул. Братская, 6/13

Цена: от 490 гривен

JUST IN CINEMA

Почувствуйте неповторимую атмосферу киновечеринки под открытым небом, что сделает ваш вечер особенным. Удобные лежаки, и роскошные виды на город создают идеальную среду для релаксации и наслаждения под звездным небом.

Яркий LED экран и высококачественная звуковая система, дополняют атмосферу и создают незабываемые впечатления.

Гостям предлагают попкорн, сэндвичи и напитки, чтобы сделать ваш вечер не только ярким, но и вкусным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где под Киевом есть секретные домики в лесу. Здесь вы сможете просыпаться под пение птиц, завтракать на уютных террасах, гулять по лесным тропам, ловить лучи заходящего солнца между листьями деревьев и просто наслаждаться красотами природы.