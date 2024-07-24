У Києві жінка молотком трощила лобове скло в припаркованих авто (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На місце події викликали поліцію
У Печерському районі столиці жінка серед білого дня почала трощити молотком припарковані у дворі автомобілі. Акт вандалізму зафіксували на камеру мобільного телефону свідки.
Зазначається, що хуліганка намагалася розбити в кожній з машин саме лобове скло. Про це повідомляють київські Телеграм-канали.
На вулиці Коновальця, 9 місцеві жителі помітили жінку з молотком у руках. Вона прийшла на паркінг і почала гамселити по склу в автомобілях.
На місце події викликали правоохоронців.
Що спричинило таку дивну поведінку жінки — невідомо.
Скільки автомобілів встигла пошкодити хуліганка – не уточнюється.
Причини та обставини події належить встановити правоохоронцям.
Нагадаємо, у Києві 14-річний підліток разом зі своєю матір’ю підпалювали машини військових на замовлення російських кураторів зі спецслужб. Як виявилось, вони отримували завдання через телеграм-канал і таким чином намагалися отримати додатковий дохід та заробити гроші.
Зловмисників затримали на місці злочину. Усього їм вдалося підпалити два транспортні засоби – Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero. Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання завдання.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві банда підлітків трощила автомобілі та крала з них речі. Хлопці пошкодили три припарковані вздовж вулиці транспортні засоби.