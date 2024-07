Куди піти у Києві цими вихідними: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Великий сет Smailov вперше на V’YAVA

Коли: 27 липня, початок о 15:00

Де: V’YAVA на ВДНГ (Сад бажань)

Адреса: пр. Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 300 гривень

Великий сет Smailov вперше на V’YAVA

Smailov — DJ, продюсер, букінг-менеджер, засновник проєктів Promin' і Techno.Ua — виступить на великій сцені V’YAVA.

У послужному списку Ігоря сотні організованих виступів електронних артистів світового рівня. Він займався букінгом для клубів Boom Boom Room, L8 Park, CHI, ARSENAL XXII, активно працював і продовжує співпрацю із командами qievdance і з H2D. Завдяки йому в Києві відзняли один з епізодів Cercle.

Smailov органічно поєднує хаус, брейкбіт, техно, драм-н-бейс, створює неочікувані поєднання, які ламають традиції та дарують легкість.

Компанію йому складуть Kate Zubōk та Votuma.

На локації є ресторан, спортивна та lounge зони, дитячий майданчик, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation тощо. Pet-friendly.

Stand Up на даху Gulliver

Коли: 27 липня, початок о 19:30

Де: БЦ Gulliver

Адреса: пл. Спортивна, 1-а (Башня Б)

Вартість: 400 гривень

Stand Up на даху Gulliver

Бродячий Stand-up запрошує вас провести незабутній вечір у веселій компанії на даху одного з найкращих місць у місті. Найкращі стендап-коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя.

Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг!

Для вас виступатимуть: Даня Повар, Богдан Богаченко, Паша Пінчук, Ден Че та Богдан Письменко.

Вистава фентезі "Шерлок"

Коли: 27 липня, початок о 19:00

Де: Центральний будинок офіцерів

Адреса: вул. Грушевского, 30/1

Вартість: від 200 гривень

Вистава фентезі "Шерлок"

Хто стоїть за серією таємничих убивств, які тримають у жаху жителів нічного Лондона? І чи можливо перемогти генія кримінального світу професора Моріарті та покохати жінку, яка схильна до злочинів?

Фантастична історія пригод Шерлока Холмса та доктора Ватсона в блискучій постановці всесвітньо відомого режисера Дмитра Рачковського.

Оригінальний сюжет, вражаючі декорації, ефектні костюми та прекрасна гра майстрів сцени Сергія Позднякова та Руслана Данильченка не залишать байдужими нікого.

Tayanna

Коли: 27 липня, початок о 19:00

Де: Osocor Residence

Адреса: вул. Виноградна, 2

Вартість: від 700 гривень

Tayanna

TAYANNA – співачка, чиє серце можна почути у кожній її пісні. Її творчість відрізняється неповторним спектром емоцій, і кожен слухач знайде в її музиці частинку себе. Хіти TAYANNA стали відрадою та підтримкою для багатьох українок, супроводжуючи їх у найскладніші моменти життя та неначе бальзамом зцілюючи їхні душі.

"У своїх піснях я розповідаю різні історії, які можуть знайти відгук у багатьох людей. У кожну композицію я вкладаю особливий сенс та неповторну атмосферу. Подібно до життя, мої пісні мають безліч граней емоцій і почуттів: ми радіємо, сумуємо, кохаємо, співчуваємо та іноді дратуємося. Саме ця щирість та багатогранність життя надихає мене", – ділиться співачка.

Виступи TAYANNA – це можливість прожити справжні емоції в неймовірній атмосфері, насолоджуючись захопливими треками та знаходячи відпочинок для душі.

Вистава для дорослих "Секспрес" (18+)

Коли: 27 липня, початок о 19:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава для дорослих "Секспрес" (18+)

Інколи буває так самотньо, що від відчаю, жінка готова вийти заміж за першого зустрічного.

І раптом виявляється що цей "перший зустрічний" не такий вже і поганий варіант. Так, є свої нюанси і таргани у кожного, але між ними виникло кохання з першого погляду. Проте, він зовсім не поспішає одружитися і героїня вирішує прискорити цю прекрасну подію.

Вік гостей: 18+.

Підпільний стендап

Коли: 27 липня, початок о 18:30

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний стендап

Underground Standup Club – це легендарне місце, де коміки "Підпільного Стендапу" виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

До ваших послуг кухня та бар, де можна доповнити вечір смачними стравами та напоями.

Важливо: 20% від зібраних коштів будуть надіслані на потреби ЗСУ.

У цей вечір виступатимуть: Микита Трандафілов, Женя Коротков, Світлана Немонежина та Юра Коломієць.

Metallica Tribute

Коли: 27 липня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Metallica Tribute

У суботу 27-го липня, гурт So What повертається на сцену Barbeer Music Pub, щоб зіграти триб'ют-концерт культових каліфорнійських метал-зірок Metallica!

"Enter Sandman", "Nothing Else Matters", "The Unforgiven", "Master Of Puppets" та багато інших пісень гурту в професійному виконанні бенду So What.

Після концерту залишайтесь танцювати на потужній рок-дискотеці до 23:00

Зірковий склад у неймовірній виставі "Основний інстинкт"

Коли: 27 липня, початок о 18:00

Де: МЦКМ

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 250 гривень

Основний інстинкт

Невиправний ловелас, просочений тестостероном, запахом віскі та адреналіном швидкостей, опиниться в місці, якого немає на жодній карті світу… В готелі без назви, двері якого відчиняються лише обраним… А ім'я господині вимовляють пошепки…

Подивися в її очі і побачиш мінливу безодню, вкриту найзабороненішими таємницями і бажаннями.. Чи зможе той, хто все життя розбивав жіночі серця, вберегти своє власне?

Гостросюжетна комедія "Стриптиз і ніж" (18+)

Коли: 28 липня, початок о 19:00

Де: Театр імпровізації ім. Сергія Шумакова

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 42/32

Вартість: 200 гривень

Гостросюжетна комедія "Стриптиз і ніж"

Завітавши на цю приголомшливу подію, ви зможете:

- підглядати в шпаринку за коханням у всіх його проявах;

- сміятися з того, що пізнаєш у вчинках героїв своїх друзів, знайомих і навіть себе;

- дізнатись і прожити неповторні історії і зрозуміти, що ми схожі, навіть тим, що ми не схожі;

- пробачити себе та весь світ за недосконалість, адже саме у її неповторних візерунках і криється краса буття.

Це — допремʼєрний показ, отже буде свіжо, зворушливо і по-справжньому, як ніколи, адже перший раз — він завжди перший!

Вікові обмеження: 18+.

Слава Бу. Перевірочний стендап концерт

Коли: 28 липня, початок о 19:00

Де: Komediant

Адреса: вул. Велика Житомирська, 16

Вартість: від 250 гривень

Слава Бу. Перевірочний стендап концерт

Готові до вечора нестримного сміху та незабутніх емоцій? Тоді приходьте на перевірочний сольний концерт Слави Бу — одного з найяскравіших і найталановитіших стендап коміків нашого часу. Слава відомий своїм унікальним стилем, гострим гумором і вмінням перетворити будь-яку ситуацію у тему свого настпного виступу.

Ви почуєте нові та найкращі жарти. Не пропустіть можливість провести вечір у компанії друзів, насолоджуючись першокласним стендапом.

Пронизлива трагікомедія "Поховайте мене за плінтусом"

Коли: 28 липня, початок о 18:00

Де: Культурний центр "Арт-Братислава"

Адреса: вул.Архипенка, 5

Вартість: від 250 гривень

"Поховайте мене за плінтусом"

Йшов 1977 рік. Саша Савельєв, учень другого класу, живе з бабусею і дідусем. А у бабусі є довідка про психічну хворобу…

Це вистава про дитинство кожного з нас. В якому були книги про Алісу; мультфільми в неділю о 14:00; іграшкова залізна дорога; халабуди з гілок в занедбаному дитячому садочку; ігри на недобудові; радість від 37,5 (не треба іти в школу); бійки з "дорослими хлопцями"…подумки; момент, коли в перше осягнув, що є смерть…

І в кожного була така бабця. Або дід. Або дядько. Або навіть й батьки. Які любили так, що ладні були "задушити" своєю любов’ю..

Формат вистави — творчий експеримент. Тому, що восьмирічного хлопчика буде грати не зовсім хлопчик, а неврівноважену бабусю – аж ніяк не бабуся…

Триб’ют Rammstein — гурт Last Wander

Коли: 28 липня, початок о 19:00

Де: Docker Pub

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 250 гривень

Триб’ют Rammstein - гурт Last Wander

Велике двухгодинне tribute show RAMMSTEIN, від справжніх професіоналів своєї справи — гурту "LAST WANDER".

Їх епатаж, шалена енергетика та драйв, просто таки вирвуть вас з реальності і хоча-б на декілька годин "перенесуть" у дивовижний світ RAMMSTEIN.

Ви почуєте найвідоміші, вже легендарні хіти у поєднанні з шоу, перформансом та спецефектами.

Стендап вечір нових жартів

Коли: 28 липня, початок о 16:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 150 гривень

Стендап вечір нових жартів

В цей вечір організатори дарують вам унікальну можливість насолодитися непередбачуваним і, місцями, вульгарним гумором від крутих київських коміків, у закладі, розташованому в самому центрі нашої неосяжної столиці.

Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити номер, а максимально розгорнути донести глядачеві свій матеріал.

На сцені: Макс Давиденко, Женя Королько, Богдан Богаченко, Влад Галицький, Богдан Письменко та Юля Різничок.

Ведучий: Ден Че. Вік гостей: 18+.

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

Коли: 13 липня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга Олександра Неволько.

Самотня жінка у буремному житті, прагне кохання. Чи існує ідеальній чоловік? Що краще — завести кота чи стосунки? Як покращити психічний стан та відчути себе, бодай трішки щасливішою?…

Коли ніхто не розуміє душевних страждань та не простягне руку назустріч, то допоможе особистий щоденник. Лише йому можно довірити найтаємніші фантазії, розпач та біль….

На виставі присутня ненормативна лексика, сцени насильства і еротичного характеру. Вік: 21+.

Сольний Стендап Концерт Богдана Боярина

Коли: 28 липня, початок о 19:30

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 150 гривень

Сольний Стендап Концерт Богдана Боярина

Богдан Боярин володіє комедійною харизмою, що приваблює глядачів з перших хвилин. Його стиль виступу поєднує гостроту жартів, спостереження з життя та іронію, відображаючи різноманітні теми.

Незалежно від того, чи ви знайомі зі стендапом, чи ви є фанатом комедії, сольний стендап концерт Богдана Боярина — це чудова можливість розслабитися та розважитись в цей чудовий вечір неділі.

"KVADRAT-шоу". Імпровізаційне шоу від театру "Чорний Квадрат"

Коли: 28 липня, початок о 18:00

Де: Ресторан Boho

Адреса: вул. Івана Федорова, 4

Вартість: від 250 гривень

KVADRAT-шоу – це захоплююче театральне комедійне шоу без сценарію. Поєднання традиційного театру, легендарних бродвейських імпровізаційних шоу та інтерактивного спілкування з глядачем.

Саме вони – глядачі – будуть головними драматургами і режисерами шоу. Вони вирішуватимуть, в яких ролях і де опиняться актори наступної миті. А завданням артистів стає максимально яскравий розвиток ідеї публіки, щоб у результаті вийшов повноцінний витвір мистецтва!

Кожне творіння театру "Чорний квадрат" – це бомба з гумору та несподіванок. Буде смішно, відверто, дивовижно та яскраво!

Грають майстри комедійної імпровізації: Сергій Федорчук, Ірина Гатун, Олександр Розвяков, Євген Амаріца, Павло Русов, Анастісія Кісь, Денис Твердохліб.

