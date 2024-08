Куди піти у Києві цими вихідними: добірка цікавих заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Фестиваль "Культура ЕТНО" Акт 1 на V’YAVA

Коли: 3 серпня, початок о 14:00

Де: V’YAVA на ВДНГ (Сад бажань)

Адреса: пр. Академіка Глушкова, 1

Вартість: від 250 гривень

Фестиваль "Культура ЕТНО" Акт 1 на V’YAVA

Це фестиваль про cтворення народної музики і про музику навколо нас. Про те, звідки взявся перший ЕТНО звук. Як, прогулявшись в лісі, повернутись з дудкою-викруткою, а найкращу кобзу виготовити власноруч з верби, в яку вдарила блискавка. Відчути на собі релаксуючу дію народного співу на майстер-класі. Дізнатись, про що йдеться в традиційних танцях, та викувати дзвоник у справжній кузні. І просто послухати якісну етно-музику в творчому просторі V’YAVA.

Також на вас чекатимуть: виступи відомих артистів, українська кухня, майстер-класи, лекції, зелений сад і багато інших цікавинок…

На локації є ресторан, спортивна та lounge зони, дитячий майданчик, фуд-корт, зона гамаків, PlayStation. Pet-friendly.

Комедійно-поведінкова терапія просто неба

Коли: 3 серпня, початок о 19:00

Де: Urban Space 500

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 9

Вартість: 250 гривень

Комедійно-поведінкова терапія просто неба

Комедійно-поведінкова терапія — це гумористичний захід, на якому коміки та кваліфікований психолог намагаються вирішити анонімні проблеми глядачів!

Вирішувати ваші проблеми будуть:

Дмитро Ступник (Магістр клінічної психології, асоційований член національної асоціації гештальт терапевтів)

(Магістр клінічної психології, асоційований член національної асоціації гештальт терапевтів) Катя Мамайсур (людина з комедійним розладом особистості )

(людина з комедійним розладом особистості ) Андрій Паньков (кваліфікований психіатр і некваліфікований комік)

(кваліфікований психіатр і некваліфікований комік) Дмитро Павловський (професійний накрутчик, майстер спорту з тривоги).

Трибʼют Imagine Dragons — гурт Jack London

Коли: 3 серпня, початок о 19:00

Де: Docker Pub / Докер-Паб

Адреса: вул. Богатирська, 25

Вартість: від 150 гривень

Трибʼют Imagine Dragons — гурт Jack London

Всіх бажаючих організатори запрошують на триб'ют-концерт культового американського поп рок-гурту Imagine Dragons. Найкращі хіти "драконів" виконає гурт Jack London.

Believer, Natural, Bad Liar, Thunder, It's Time…

Дозвольте собі повне занурення в саунд одного з найвідоміших гуртів сучасності.

Стендап "Вечір кращих жартів"

Коли: 3 серпня, початок о 19:00

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 250 гривень

Стендап "Вечір кращих жартів"

Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не скорочувати думку, а максимально розгорнуто донести глядачеві свій перевірений матеріал.

Лайн-ап: Саша Качура, Богдан Письменко, Тарас Яремій та Паша Пінчук.

Ведучий : Ден Че.

Комедійна вистава "Здрастуйте, я ваша тітонька"

Коли: 3 серпня, початок о 18:00

Де: Театр Актор

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40

Вартість: від 100 гривень

Комедійна вистава "Здрастуйте, я ваша тітонька"

Комедія "Здрастуйте, я ваша тітонька", що розігрується у театрі "Актора", поставлена за знаменитою п'єсою драматурга Брендона Томаса "Тітонька Чарлея".

Сюжет крутиться навколо двох студентів, які закохані у двох дівчат. Тільки зустрітися вони з ними не можуть, оскільки вихованим молодим леді не можна залишатися наодинці з чоловіками. Тому вся надія на багату тітоньку, яка, до речі, не встигла приїхати до зустрічі.

Але що ж тоді? Ось тоді до кохання домішується фарс, авантюризм і відчайдушність, а ще безглузді й до болю смішні ситуації.

Joe Cocker Tribute

Коли: 3 серпня, початок о 18:00

Де: Barbeer

Адреса: вул. Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Joe Cocker Tribute

Barbeer запрошує на триб'ют концерт культового англійського співака Joe Cocker.

"You Can Leave Your Hat On", "Unchain My Heart", "My Father’s Son" та багато інших хітів Джо Кокера у виконанні Night Calls band.

Проведіть незабктній вечір під культові пісні, які хочеться слухати ще і ще.

Комедійна вистава "Афера по-українськи"

Коли: 3 серпня, початок о 18:00

Де: Центральний будинок офіцерів

Адреса: вул. Грушевского, 30/1

Вартість: від 200 гривень

Коли настають складні часи – чого тільки не зробиш заради грошей! А заради великих грошей можна ризикнути і по повній! Двоє мужиків вирішують заробити на новий рік продавши себе, як поп зірок минулого. Дуже далекого минулого.

Переодягнувшись у гламурних жіночок вони з блиском реалізовують задумане поки в одну з них не закохується мільярдер і щоб їх не викрили доводиться імпровізувати.

Підпільний Стендап

Коли: 3 серпня, початок о 18:30

Де: Underground Standup Club

Адреса: вул. Золотоворітська, 15

Вартість: від 300 гривень

Підпільний Стендап

Underground Standup Club – це легендарне місце, де коміки "Підпільного Стендапу" виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

До ваших послуг кухня та бар, де можна доповнити вечір смачними стравами та напоями.

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Ігор Нерівний, Нікіта Трандафілов та Джейхун Сафаров.

Чорний Квадрат. Вистава "Кафе розбитих сердець"

Коли: 4 серпня, початок о 18:00

Де: Культурний центр "Арт-Братислава"

Адреса: вул. Архипенка, 5

Вартість: від 250 гривень

Чорний Квадрат. Вистава "Кафе розбитих сердець"

Speed dating Kafe або Кафе Швидких Побачень набирає все більшої популярності в нашій країні. З одного боку, це набагато простіше, ніж традиційні способи знайомства: прийшов, підсів, поговорив, зачарував, повів… А з іншого боку, не так-то це і легко — причарувати жінку за три хвилини відведеного часу. І не так-то легко за три хвилини зважитися провести з першим зустрічним ніч… або (що ще складніше) все життя!

Романтична історія шевця без чобіт, який винайшов унікальний спосіб "ліквідації" самотніх жінок. Затишна і душевна комедія з нотками ностальгії й посмак щастя!

Лєра Мандзюк. Літній стендап

Коли: 4 серпня, початок о 19:00

Де: Дах Д12

Адреса: вул.Десятинна, 12

Вартість: від 900 гривень

Лєра Мандзюк. Літній стендап

"Літній стендап" з Лєрою Мандзюк стане ідеальним планом на вечір для поціновувачів гумору на межі. Лєра Мандзюк відома своїм гострим розумом та вмінням піднімати актуальні соціальні питання через призму гумору. Її виступи – це можливість відпочити від буденності, посміятися від душі та одночасно задуматися над важливими темами.

Вистава "Тисячолітня незаймана"

Коли: 4 серпня, початок о 19:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Тисячолітня незаймана"

Вампірша-вегетаріанка, прокидається після летаргічного сну і намагається налагодити своє життя у наш час. Їй доводиться нелегко, тому що потрібно пізнавати всю красу нової епохи, вести війну з давніми і підступними ворогами.

На своєму ж шляху вона зустрічає велике кохання, що допомагає їй у боротьбі.

Розгони від Бродячого Стендапу. Зйомка

Коли: 4 серпня, початок о 17:00

Де: Бочка Pub

Адреса: вул. Хрещатик, 19-а

Вартість: 200 гривень

Розгони від Бродячого Стендапу. Зйомка

Розгони — це імпровізаційний формат де коміки розповідають історії, ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів. Це — комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою який вам точно сподобається!

Цього вечора на сцені: Славік Мартинюк, Андрій Бережко, Андрій Пілат, Олег Грюндік та Вова Маслов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де під Києвом можна поплавати у відкритому басейні. Ідеальними локаціями можуть стати заміські комплекси, які пропонують своїм гостям не лише релакс, а й активний відпочинок на свіжому повітрі.