Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Фестиваль "Культура ЭТНО" Акт 1 на V’YAVA

Когда: 3 августа, начало в 14:00

Где: V’YAVA на ВДНХ (Сад желаний)

Адрес: пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: от 250 гривен

"Культура ЭТНО" — это фестиваль о создании народной музыки и о музыке вокруг нас. О том, откуда взялся первый ЭТНО звук. Как, прогулявшись в лесу, вернуться с дудкой, а лучшую кобзу изготовить собственноручно из ивы, в которую ударила молния. Почувствовать на себе релаксирующее действие народного пения на мастер-классе. Узнать, о чем говорится в традиционных танцах, и выковать колокол в настоящей кузнице. И просто послушать качественную этно-музыку в творческом пространстве V'YAVA.

Также вас ждут: выступления известных артистов, украинская кухня, мастер-классы, лекции, зеленый сад и много других интересностей…

На локации есть ресторан, спортивная и lounge зоны, детская площадка, фуд-корт, зона гамаков, PlayStation. Pet-friendly.

Комедийно-поведенческая терапия под открытым небом

Когда: 3 августа, начало в 19:00

Где: Urban Space 500

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 9

Стоимость: 250 гривен

Комедийно-поведенческая терапия – это юмористическое мероприятие, на котором комики и квалифицированный психолог пытаются решить анонимные проблемы зрителей!

Решать ваши проблемы будут:

Дмитрий Ступник (Магистр клинической психологии, член национальной ассоциации гештальт терапевтов)

(Магистр клинической психологии, член национальной ассоциации гештальт терапевтов) Катя Мамайсур (человек с комедийным расстройством личности)

(человек с комедийным расстройством личности) Андрей Паньков (квалифицированный психиатр и неквалифицированный комик)

(квалифицированный психиатр и неквалифицированный комик) Дмитрий Павловский (профессиональный накрутчик, мастер спорта по тревоге).

Трибьют Imagine Dragons — группа Jack London

Когда: 3 августа, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 150 гривен

Всех желающих организаторы приглашают на трибьют-концерт культовой американской поп рок-группы Imagine Dragons. Лучшие хиты "драконов" исполнит группа Jack London.

Believer, Natural, Bad Liar, Thunder, It's Time…

Позвольте себе полное погружение в саунд одной из известнейших групп современности.

Стендап "Вечер лучших шуток"

Когда: 3 августа, начало в 19:00

Где: Бочка Pub

Адрес: ул.Крещатик, 19-а

Стоимость: 250 гривен

Комики, которые прошли ряд сцен и настроены на мощный вечер, подарят зрителям максимум классного настроения и ряд неожиданных выводов. Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене дольше обычного, что позволяет не сокращать номер, а максимально развернуто донести зрителю свой проверенный материал.

Лайн-ап: Саша Качура, Богдан Письменко, Тарас Яремий и Паша Пинчук.

Ведущий: Дэн Че.

Комедийный спектакль "Здравствуйте, я ваша тетя"

Когда: 3 августа, начало в 18:00

Где: Театр Актер

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40

Стоимость: от 100 гривен

Комедия "Здравствуйте, я ваша тетя" поставлена по знаменитой пьесе драматурга Брэндона Томаса "Тетушка Чарлея".

Сюжет крутится вокруг двух студентов, влюбленных в двух девушек. Только встретиться они с ними не могут, поскольку воспитанным молодым леди нельзя оставаться наедине с мужчинами. Поэтому вся надежда на богатую тетушку, которая, кстати, не успела приехать ко встрече.

Но что тогда? Вот тогда к любви примешивается фарс, авантюризм и бесшабашность, а еще бессмысленные и до боли смешные ситуации.

Joe Cocker Tribute

Когда: 3 августа, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Barbeer приглашает на трибьют концерт культового английского певца Joe Cocker.

"You Can Leave Your Hat On", "Unchain My Heart", "My Father’s Son" и многие другие хиты Джо Кокера в исполнении Night Calls band.

Проведите незабываемый вечер под культовые песни, которые хочется слушать еще и еще.

Комедийный спектакль "Афера по-українськи"

Когда: 3 августа, начало в 18:00

Где: Центральный дом офицеров

Адрес: ул. Грушевского, 30/1

Стоимость: от 200 гривен

Когда наступают сложные времена – чего только не сделаешь ради денег! А ради больших денег можно рискнуть и по полной! Двое мужиков решают заработать на новый год продав себя как поп звезд прошлого. Очень далекого прошлого…

Переодевшись в гламурных женщин они с блеском реализуют задуманное пока в одну из них не влюбляется миллиардер и чтобы их не разоблачили приходится импровизировать.

Подпольный стендап

Когда: 3 августа, начало в 18:30

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Underground Standup Club – это легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.

К вашим услугам кухня и бар, где можно дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Игорь Неровный, Никита Трандафилов и Джейхун Сафаров.

Черный квадрат. Спектакль "Кафе разбитых сердец"

Когда: 4 августа, начало в 18:00

Где: Культурный центр "Арт-Братислава"

Адрес: ул. Архипенко, 5

Стоимость: от 250 гривен

Speed dating Kafe или Кафе быстрых свиданий набирает все большую популярность в нашей стране. С одной стороны, это гораздо проще, чем традиционные способы знакомства: пришел, подсел, поговорил, очаровал, увел… А с другой стороны, не так-то это и легко — очаровать женщину за три минуты отведенного времени. И не так-то легко за три минуты решиться провести с первой встречной ночь… или (что еще сложнее) всю жизнь!

Романтическая история сапожника без сапог, который изобрел уникальный способ "устранения" одиноких женщин. Уютная и душевная комедия с нотками ностальгии и привкус счастья!

Лера Мандзюк. Летний стендап

Когда: 4 августа, начало в 19:00

Где: Крыша Д12

Адрес: ул. Десятинная, 12

Стоимость: от 900 гривен

"Летний стендап" с Лерой Мандзюк станет идеальным планом на вечер для ценителей юмора на грани. Лера Мандзюк известна своим острым умом и умением поднимать актуальные социальные вопросы через призму юмора.

Ее выступления – это возможность отдохнуть от обыденности, посмеяться от души и одновременно задуматься над важными темами.

Спектакль "Тысячелетняя девственница"

Когда: 4 августа, начало в 19:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Вампирша-вегетарианка просыпается после летаргического сна и пытается наладить свою жизнь в наше время. Ей приходится нелегко, потому что нужно познавать всю красоту новой эпохи, а также вести войну с древними и коварными врагами.

На своем же пути она встречает большую любовь, помогающую ей в борьбе.

Разгоны от Бродячего Стендапа. Съемка

Когда: 4 августа, начало в 17:00

Где: Бочка Pub

Адрес: ул. Крещатик, 19-а

Стоимость: 200 гривен

Разгоны — это импровизационный формат, где комики рассказывают истории, а также идеи для шуток и затем вместе доводят их до готовых комедийных монологов. Это комедийный ивент с домашней ламповой атмосферой, который вам точно понравится.

В этот вечер на сцене: Славик Мартынюк, Андрей Бережко, Андрей Пилат, Олег Грюндик и Вова Маслов.

