Куда пойти на выходных в Киеве: подборка интересных мероприятий
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Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд
В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.
Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.
Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.
Фестиваль "Культура ЭТНО" Акт 1 на V’YAVA
Когда: 3 августа, начало в 14:00
Где: V’YAVA на ВДНХ (Сад желаний)
Адрес: пр. Академика Глушкова, 1
Стоимость: от 250 гривен
"Культура ЭТНО" — это фестиваль о создании народной музыки и о музыке вокруг нас. О том, откуда взялся первый ЭТНО звук. Как, прогулявшись в лесу, вернуться с дудкой, а лучшую кобзу изготовить собственноручно из ивы, в которую ударила молния. Почувствовать на себе релаксирующее действие народного пения на мастер-классе. Узнать, о чем говорится в традиционных танцах, и выковать колокол в настоящей кузнице. И просто послушать качественную этно-музыку в творческом пространстве V'YAVA.
Также вас ждут: выступления известных артистов, украинская кухня, мастер-классы, лекции, зеленый сад и много других интересностей…
На локации есть ресторан, спортивная и lounge зоны, детская площадка, фуд-корт, зона гамаков, PlayStation. Pet-friendly.
Комедийно-поведенческая терапия под открытым небом
Когда: 3 августа, начало в 19:00
Где: Urban Space 500
Адрес: ул. Бориса Гринченко, 9
Стоимость: 250 гривен
Комедийно-поведенческая терапия – это юмористическое мероприятие, на котором комики и квалифицированный психолог пытаются решить анонимные проблемы зрителей!
Решать ваши проблемы будут:
- Дмитрий Ступник (Магистр клинической психологии, член национальной ассоциации гештальт терапевтов)
- Катя Мамайсур (человек с комедийным расстройством личности)
- Андрей Паньков (квалифицированный психиатр и неквалифицированный комик)
- Дмитрий Павловский (профессиональный накрутчик, мастер спорта по тревоге).
Трибьют Imagine Dragons — группа Jack London
Когда: 3 августа, начало в 19:00
Где: Docker Pub/Докер-Паб
Адрес: ул. Богатырская, 25
Стоимость: от 150 гривен
Всех желающих организаторы приглашают на трибьют-концерт культовой американской поп рок-группы Imagine Dragons. Лучшие хиты "драконов" исполнит группа Jack London.
Believer, Natural, Bad Liar, Thunder, It's Time…
Позвольте себе полное погружение в саунд одной из известнейших групп современности.
Стендап "Вечер лучших шуток"
Когда: 3 августа, начало в 19:00
Где: Бочка Pub
Адрес: ул.Крещатик, 19-а
Стоимость: 250 гривен
Комики, которые прошли ряд сцен и настроены на мощный вечер, подарят зрителям максимум классного настроения и ряд неожиданных выводов. Формат вечера предполагает пребывание выступающего на сцене дольше обычного, что позволяет не сокращать номер, а максимально развернуто донести зрителю свой проверенный материал.
Лайн-ап: Саша Качура, Богдан Письменко, Тарас Яремий и Паша Пинчук.
Ведущий: Дэн Че.
Комедийный спектакль "Здравствуйте, я ваша тетя"
Когда: 3 августа, начало в 18:00
Где: Театр Актер
Адрес: ул. Большая Житомирская, 40
Стоимость: от 100 гривен
Комедия "Здравствуйте, я ваша тетя" поставлена по знаменитой пьесе драматурга Брэндона Томаса "Тетушка Чарлея".
Сюжет крутится вокруг двух студентов, влюбленных в двух девушек. Только встретиться они с ними не могут, поскольку воспитанным молодым леди нельзя оставаться наедине с мужчинами. Поэтому вся надежда на богатую тетушку, которая, кстати, не успела приехать ко встрече.
Но что тогда? Вот тогда к любви примешивается фарс, авантюризм и бесшабашность, а еще бессмысленные и до боли смешные ситуации.
Joe Cocker Tribute
Когда: 3 августа, начало в 18:00
Где: Barbeer
Адрес: ул. Максимовича, 4
Стоимость: от 200 гривен
Barbeer приглашает на трибьют концерт культового английского певца Joe Cocker.
"You Can Leave Your Hat On", "Unchain My Heart", "My Father’s Son" и многие другие хиты Джо Кокера в исполнении Night Calls band.
Проведите незабываемый вечер под культовые песни, которые хочется слушать еще и еще.
Комедийный спектакль "Афера по-українськи"
Когда: 3 августа, начало в 18:00
Где: Центральный дом офицеров
Адрес: ул. Грушевского, 30/1
Стоимость: от 200 гривен
Когда наступают сложные времена – чего только не сделаешь ради денег! А ради больших денег можно рискнуть и по полной! Двое мужиков решают заработать на новый год продав себя как поп звезд прошлого. Очень далекого прошлого…
Переодевшись в гламурных женщин они с блеском реализуют задуманное пока в одну из них не влюбляется миллиардер и чтобы их не разоблачили приходится импровизировать.
Подпольный стендап
Когда: 3 августа, начало в 18:30
Где: Underground Standup Club
Адрес: ул. Золотоворотская, 15
Стоимость: от 300 гривен
Underground Standup Club – это легендарное место, где комики "Подпольного Стендапа" выступают регулярно. Именно здесь с 2016 создается элитарная украинская стендап-комедия.
К вашим услугам кухня и бар, где можно дополнить вечер вкусными блюдами и напитками.
В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Игорь Неровный, Никита Трандафилов и Джейхун Сафаров.
Черный квадрат. Спектакль "Кафе разбитых сердец"
Когда: 4 августа, начало в 18:00
Где: Культурный центр "Арт-Братислава"
Адрес: ул. Архипенко, 5
Стоимость: от 250 гривен
Speed dating Kafe или Кафе быстрых свиданий набирает все большую популярность в нашей стране. С одной стороны, это гораздо проще, чем традиционные способы знакомства: пришел, подсел, поговорил, очаровал, увел… А с другой стороны, не так-то это и легко — очаровать женщину за три минуты отведенного времени. И не так-то легко за три минуты решиться провести с первой встречной ночь… или (что еще сложнее) всю жизнь!
Романтическая история сапожника без сапог, который изобрел уникальный способ "устранения" одиноких женщин. Уютная и душевная комедия с нотками ностальгии и привкус счастья!
Лера Мандзюк. Летний стендап
Когда: 4 августа, начало в 19:00
Где: Крыша Д12
Адрес: ул. Десятинная, 12
Стоимость: от 900 гривен
"Летний стендап" с Лерой Мандзюк станет идеальным планом на вечер для ценителей юмора на грани. Лера Мандзюк известна своим острым умом и умением поднимать актуальные социальные вопросы через призму юмора.
Ее выступления – это возможность отдохнуть от обыденности, посмеяться от души и одновременно задуматься над важными темами.
Спектакль "Тысячелетняя девственница"
Когда: 4 августа, начало в 19:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)
Стоимость: 450 гривен
Вампирша-вегетарианка просыпается после летаргического сна и пытается наладить свою жизнь в наше время. Ей приходится нелегко, потому что нужно познавать всю красоту новой эпохи, а также вести войну с древними и коварными врагами.
На своем же пути она встречает большую любовь, помогающую ей в борьбе.
Разгоны от Бродячего Стендапа. Съемка
Когда: 4 августа, начало в 17:00
Где: Бочка Pub
Адрес: ул. Крещатик, 19-а
Стоимость: 200 гривен
Разгоны — это импровизационный формат, где комики рассказывают истории, а также идеи для шуток и затем вместе доводят их до готовых комедийных монологов. Это комедийный ивент с домашней ламповой атмосферой, который вам точно понравится.
В этот вечер на сцене: Славик Мартынюк, Андрей Бережко, Андрей Пилат, Олег Грюндик и Вова Маслов.
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