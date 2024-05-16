Жартують і сміються: Київрада була на межі скандалу через "Київводоканал"

У стінах ради лунали жарти

У четвер, 16 травня, на засіданні Київської міської ради депутати відхилили ініціативу депутата Андрія Вітренка щодо створення Тимчасової контрольної комісії по "Київводоканалу". Всього 23 голоси "за", 46 чиновників навіть не проголосували.

"Телеграф" переглянув запис засідання. Проєкт рішення був не підтриманий всією фракцією "Удар".

Депутат Вітренко обурився байдужістю партії та відповів з мотиву голосування.

"Після того, як сьогодні з трибуни Київської міської ради розповідав Петро Олександрович Пантелеєв, що він за повну прозорість. І коли створюється Тимчасова контрольна комісія за діяльністю підприємства, яке ви зараз будете передавати з приватної власності у власність громади міста Києва, ви, провладна фракція в місті Києві, не голосуєте. То про яку прозорість тоді може йти мова", — підкреслив чиновник.

Після голосування Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook: "Столична влада боїться відкритого та прозорого процесу передання Приватного Акціонерного товариства в комунальну власність та хоче по-тихому перекласти його борги на плечі підприємців та мешканців Києва. До того ж додатково профінансувати з міського бюджету на 1,5 мільярда гривень".

Відомо, що депутат Київради Андрій Вітренко виступив з ініціативою запустити повноцінну роботу Тимчасової контрольної комісії Київради по діяльності "Київводоканалу".

За словами чиновника, комісію мала б з'ясувати: чому програма про постачання питної води в домівки киян була так голосно проанонсована та так швидко забута; чому протягом останніх 10 років не було представлено жодного проєкту з масштабної реконструкції та капітальної заміни водостічних труб; хто насправді отримує величезні дивіденди від монопольного постачання води в Києві, хто доводить це підприємство до банкрутства і планує списати свої борги коштом громади, перекладаючи їх на новостворене комунальне підприємство "Київводоканал"; чому тариф на воду зріс майже у 12 разів; який наразі стан очисних споруд у столиці та яка ситуація з водопостачанням очікується в найближчому майбутньому.

На сесії депутати не тільки розглядали порядок денний, а ще й встигали жартувати. Секретар Київради Володимир Бондаренко розповів, що п'є воду з крана, та посміявся, що ще живий.

"Звичайно, пити треба мінімум 2 літри в день. Бажано води. Так, дійсно, я п'ю воду з-під крана. І, як бачите, ще живий, здоровий, і навіть можу відповідати на ваші цікаві питання", — сказав Бондаренко.

Раніше "Телеграф" писав, на що претендують забудовники в Києві. Відбулося засідання земельної комісії Київради, на якому розглянули кілька резонансних питань.