Як з 1 серпня зміняться тарифи на газ та скільки доведеться платити українцям

До яких сум у платіжках готуватися українцям у серпні

Після червневого підвищення тарифів на електроенергію багатьох хвилює питання, чи підніматиметься ціна на газ в наступному місяці. Побутових споживачів закликали не турбуватися про несподівані зміни — з 1 серпня тарифи на газ залишаться без змін.

Більшість українських побутових споживачів (98%) одержують газ від компанії "Нафтогаз України" і його ціна становить 7,96 гривень за кубометр. Про це повідомляє "Газправда".

Ціни на природний газ для побутових споживачів, тобто населення, залишаються стабільними. Газопостачальні компанії не змінили вартість кубометра "блакитного палива" в рамках своїх річних тарифних пропозицій.

Як і в попередні місяці, свої цінники на серпень оприлюднили 12 постачальників. Вартість кубометра газу, залежно від газопостачальної компанії, коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривень за кубометр.

Утім, переважній більшості українських побутових споживачів (98% або 12 млн домогосподарств) газ нині постачає "Нафтогаз України". Його ціна — 7,96 гривень за кубометр — діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Тобто до завершення опалювального сезону природний газ для побутових споживачів точно не подорожчає.

Ціни на газ у серпні 2024 року

Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення військового стану.

Також на встановленому рівні залишаться тарифи на водопостачання та відведення, послуги ЖЕКів та вивіз сміття.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштуватиме зарядити повербанк за новими тарифами на світло. В Україні з 1 червня суттєво зросли тарифи на електроенергію і у зв’язку з цим користуватися побутовими електроприладами також стало дорожче.