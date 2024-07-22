Робота з бронею від мобілізації: названо три актуальні вакансії в Україні

Заробітна плата у всіх трьох вакансіях значно відрізняється

В Україні з кожним днем з’являється все більше пропозицій щодо роботи з позначкою "з бронюванням". Тобто співробітник при працевлаштуванні отримає броню від мобілізації.

"Телеграф" розповідає про три такі вакансії, які зараз пропонують на одному із найпопулярніших сайтів з пошуку роботи. Роботодавці шукають охоронців, вантажників та водіїв-міжнародників.

Так, відома українська мережа супермаркетів пропонує вакансію вантажника. До обов’язків входитимуть: дбайливе навантаження та вивантаження товару та розміщення його на складі, а також дотримання правил розміщення товарів на складі. Зарплата складає від 15100 до 18900 грн. При цьому мережа пропонує додатково заробляти. Тобто вибрати додаткові зміни та заробляти на "Біржі змін".

Логістична компанія шукає водія-міжнародника, який займатиметься перевезенням небезпечних вантажів по Україні та Європі. За цю роботу пропонують від 60 до 65 тисяч гривень заробітної плати та можливість бронювання. Вимоги до кандидата:

Досвід роботи водієм-міжнародником вітається.

Наявність чіп картки водія (чіп).

Наявність АДР-свідоцтва.

Ще одна вакансія — охоронець у гіпермаркеті. До його обов’язків входитиме контроль безпеки товарно-матеріальних цінностей, а також забезпечення безпеки гостей гіпермаркету.

Заробітна плата вказала у розмірі 14 500 – 18 000 гривень. Вимоги до кандидата:

досвід роботи не обов’язково,

особисті якості: чесність, уважність, відповідальність,

емоційна врівноваженість,

готовність до навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра економіки Віталій Кондратов розповів, скільки ще українців можна забронювати від мобілізації. Він сказав, скільки людей вже отримали броню і скільки ще можуть отримати.