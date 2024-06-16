Від вас потрібен лише автомобіль: водіям пропонують броню від мобілізації та 50 тисяч зарплати

Вакансія відкрита для мешканців Миколаєва

В Україні через дефіцит працівників продовжують з’являтися високооплачувані вакансії з можливістю бронювання від мобілізації. Наприклад, одну з таких розмістила Нова пошта.

Відповідна вакансія була розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua. Компанія шукає у Миколаєві чоловіка чи жінку на посаду кур’єра.

При цьому обов’язковою умовою є власний мікроавтобус, який буде використаний для робочих цілей. З іншого боку, компанія пропонує зарплату у розмірі 45-50 тисяч гривень на місяць.

Крім наявності авто не старше 2009 року, від кандидата також вимагають наявність прав водія, досвід безаварійного водіння, наявність відкритого ФОП або готовність його відкрити, а також гарне знання міста.

Своєю чергою компанія пропонує офіційну зарплату з оплачуваними відпустками, лікарняними та відрядженнями, навчання тонкощам роботи з клієнтами, медичне страхування, бронювання військовозобов’язаних та можливість кар’єрного зростання.

Суть вакансії передбачає від працівника:

проводити адресну доставку або забір посилок клієнтів;

здійснювати взаєморозрахунки із клієнтами;

оформляти супровідні документи;

підтримувати автомобіль у належному технічному стані.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям запропонували роботу за 55 тисяч на місяць із бронею від мобілізації за потребою.