На Київщині злочинці налагодили хитру схему постачання наркотиків з Тайланду (фото)

Особи організаторів встановлюються

На Київщині зловмисники налагодили безперебійний канал постачання каннабісу з Королівства Таїланд до України. Наркотики їм відправляли поштою та маскували їх під тайський чай.

Після цього каннабіс передавали в Ірпінь "складмену", який займався його фасуванням. Особи двох фігурантів були встановлені та їх затримали. Подробиці розповіли у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Відомо, що група осіб вступила в змову з невстановленою особою з Королівства Таїланд і регулярно замовляла в неї наркотик рослинного походження. Каннабіс розкладали по пакетах, маскували його під тайський чай та відправляли до України у міжнародних посилках.

Один із зловмисників вкотре замовив наркотик і отримавши посилку з "товаром" передав її в Ірпінь так званому "складмену". В цей час на слід фігурантів і вийшли правоохоронці.

У ході проведення санкціонованих обшуків у підозрюваних було вилучено понад 4 кілограми каннабісу, галюциногенні гриби, екстракт каннабісу в шприцах та ємності з маслом екстракту канабісу. Також були виявлені електронні ваги, вакууматори та пакети для фасування наркотиків.

Вартість всього вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад 3,4 мільйони гривень.

Двом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні контрабанди наркотичних речовин. На даний момент їм обирається запобіжний захід. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування по цій справі триває. Також встановлюються особи організаторів цієї "схеми".

Наркотики зберігали на "складі" в Ірпені

Нагадаємо, мешканка Києва замовила доставку з Тайланду двох кілограм наркотичної речовини рослинного походження, яка була замаскована під "чай". Вона збиралася отримати заборонений товар поштою — наразі зловмисницю і затримали правоохоронці.

Їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Києва організував нарколабораторію із мільйонними доходами. Зловмисники кілограмами виготовляли амфетамін і потім збували його. ОЗУ орудувала на території столиці, а також у Київській та Вінницькій областях.