У Києві руйнується ще один міст: відпадають шматки бетону і стирчить іржава арматура (фото)

Городяни б’ють на сполох

Пішохідний міст через столичну Велику кільцеву дорогу перебуває в аварійному стані та поступово розвалюється на частини. Металоконструкції тут уже відійшли від бетону, а прольоти почали обсипатися.

"Втомлений" міст знаходиться неподалік від зупинки громадського транспорту "Лісорозсадник". Фото розсипаючогося мосту показали у Telegram-каналі "Київ оперативний".

Пішохідний міст у районі столичної зупинки "Лісорозсадник" почав активно гнити і руйнуватися. На опублікованих у соцмережі фотографіях можна побачити, що металоконструкції мосту проіржавіли і навіть відійшли від бетонної основи.

Неозброєним оком видно, що міст справді перебуває в аварійному стані. Шматки бетону поступово відвалюються від конструкції та падають на проїжджу частину, а на пішохідній зоні видніються великі щілини.

Кияни побоюються, що незабаром міст може повністю обрушитися.

Городяни закликають столичну владу звернути увагу на цю проблему і не ігнорувати її, адже цим переходом щоденно користується велика кількість пішоходів, які наражають себе на реальну небезпеку.

Міст через Велику окружну дорогу розсипається

Нагадаємо, "Київавтодор" оголосив масштабний тендер на реставрацію автопроїздів мосту "Метро". Проект передбачає виконання протиаварійних робіт і коштуватиме бюджету 2 мільярди гривень.

Роботи стосуватимуться автомобільних проїздів, а не ділянки, якою рухаються поїзди метро. Після завершення реставрації міст зможе функціонувати ще близько 20 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві під час війни вирішили відремонтувати закритий Південний міст. На роботи буде виділено близько 100 мільйонів гривень. Замовником стало комунальне підприємство з ремонту та утримання мостів та шляхів столиці "Київавтодоргород".