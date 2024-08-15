На Київщині хочуть відремонтувати котельню практично за 30 мільйонів гривень

Сумнівні витрати під час війни

Головне управління житлово-комунального господарства Бориспільської міськради оголосило тендер на проведення капітального ремонту та реконструкції котельні у місті Бориспіль на Київщині. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 29 мільйонів гривень.

Ремонтні роботи планують завершити до кінця грудня 2025 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, капітальний ремонт та реконструкцію котельні проводитимуть по вулиці Володимира Момота, 42-б у місті Бориспіль Київської області.

Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, який стартує вже 30 серпня.

Ремонтні роботи мають бути повністю завершені до 31 грудня 2025 року.

Вартість ремонту складає 29,3 мільйонів гривень

За умовами договору підрядник повинен буде провести капітальний ремонт димової труби, електроосвітлення, каналізації, опалення, вентиляції, тепломеханічного та силового електрообладнання, сигналізації загазованості та багато чого іншого.

Також на об’єкті відреставрують фасад та зроблять ремонт у приміщенні котельні.

Усього передбачено близько 1000 різних робіт та витрат. Очікувана вартість ремонту та реставрації будівлі котельні – 29 339 083 гривень.

Джерело фінансування закупівлі – державний бюджет України.

Нагадаємо, столичне комунальне підприємство "Солом’янка-Сервіс" планує капітально відремонтувати стадіон школи №3, розташованої в Солом’янському районі Києва. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.

За умовами договору на стадіоні підрядник повинен буде зробити нові спортивні майданчики із сучасним покриттям та штучним газоном.

Також планується встановлення спортивних комплексів Street Sport, футбольних воріт, монтаж опорних конструкцій для волейболу, бадмінтону та баскетболу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві під час війни зібралися ремонтувати музей за 75 мільйонів гривень. Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 26 серпня.