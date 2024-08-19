Вартість оренди квартир у Києві підскочила: в якому районі можна знайти найдешевше житло

Актуальна інформація для тих, хто шукає житло у столиці

Декілька місяців поспіль ціни на оренду квартир у Києві радували своєю відносною стабільністю, проте під кінець літа вони почали зростати. У деяких районах столиці зйомне житло подорожчало одразу на кілька тисяч гривень і це ще не межа.

Експерти зазначають, що найбільше зростання цін фіксується на оренду двокімнатних квартир. Про стан ринку нерухомості у Києві докладніше розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Загалом ціна на оренду квартири в столиці залежить від району, наявності ремонту, поверху, екологічної обстановки, інфраструктури, стану самого будинку та рівня його комфорту.

Так, середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у столиці становить 15 тисяч гривень. За останні півроку ціна на оренду однокімнатної квартири в столиці зросла на 20%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 1-кімнатну квартиру, яка розташована у Печерському (33 800 гривень), Шевченківському (25 000 гривень) та Голосіївському (17 000 гривень) районах Києва.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (13 000 гривень), Святошинському (12 000 гривень) та Деснянському (8 500 гривень) районах столиці.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири у Києві по районам

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві становить у середньому 20 тисяч гривень на місяць. За останні півроку ціна на оренду двокімнатної квартири в столиці зросла на 17%.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири

Найдорожче орендувати 2-кімнатну квартиру в Печерському (41 800 гривень), Шевченківському (32 500 гривень), Голосіївському (29 000 гривень) та Солом’янському (20 000 гривень) районах Києва.

Середні ціни на 2-кімнатне житло спостерігаються в Оболонському (18 800 гривень) та Дарницькому (18 000 гривень) районах столиці.

Найдоступніші для оренди двійки представлені у Дніпровському (17 800 гривень), Святошинському (15 000 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах.

Вартість оренди 2-кімнатної квартири у Києві по районам

Зросли ціни і на оренду трикімнатної квартири – їхня вартість стартує від 19 000 гривень на місяць.

Найдорожче житло залишається у Печерському (67 000 гривень), Шевченківському (52 300 гривень) та Голосіївському (39 900 гривень) районах Києва.

Найдоступніші ж варіанти можна знайти в Дніпровському (27 000 гривень), Дарницькому (22 000 гривень) та Святошинському (19 000 гривень) районах.

Варто зазначити, що інформація про оренду 3-кімнатної квартири в Деснянському районі відсутня через брак актуальних даних.

Вартість оренди 3-кімнатної квартири у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві здають в оренду Vip-котедж з обсерваторією, концертним залом та більярдом. Будинок збудований у класичному стилі з червоної цегли і має площу 913 квадратних метрів.