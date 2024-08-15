У Києві під час війни зібралися ремонтувати музей за 75 мільйонів гривень: що хочуть зробити

Пошуки підрядника вже стартували

У Подільському районі Києва збираються провести капітальний ремонт та реставрацію будівлі Національного музею "Чорнобиль" та пристосувати її до потреб маломобільних груп населення. На ці роботи з бюджету збираються витратити 75 мільйонів гривень.

Ремонтні роботи планують завершити до кінця грудня 2026 року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Національний музей "Чорнобиль" розпочав пошуки підрядної організації, яка проведе ремонт та реставрацію будівлі музею, а також зробить її доступною для маломобільних груп населення.

Згідно з тендерною документацією, роботи будуть проводитись у провулку Хорива,1 і на ці потреби хочуть витратити 75 мільйонів 390 тисяч гривень.

Підрядника для виконання робіт планують визначити за результатами аукціону, що стартує вже 26 серпня.

Вартість ремонту складає 75 мільйонів гривень

Згідно з опублікованою технічною документацією замовник планує виконати роботи в підвалі та в укритті, на даху та на поверхах, а також на горищі та в ліфтовій шахті.

Також велику кількість робіт буде проведено на фасаді будівлі. Під’їзд до музею, ганок та вежу теж планують привести до належного стану.

У музеї замінять вікна, двері, підлогу та сантехніку. У будівлі встановлять нові бойлери, систему блискавкозахисту та пожежну сигналізацію. Територію національного музею також облагородять.

Загалом передбачено 1016 різноманітних робіт і витрат. Очікувана вартість — 75 390 384 гривень.

Джерело фінансування закупівлі — державний бюджет України.

Нагадаємо, що на Київщині збираються модернізувати систему оповіщення і лише на проектну документацію витратять мільйони гривень. Згідно з тендерною документацією, проектно-кошторисну документацію для модернізації системи централізованого оповіщення населення Київщини мають розробити до 31 грудня 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві під час війни збираються відремонтувати шкільний стадіон за космічну суму. На ці потрібні з бюджету мають намір витратити 34,5 мільйона гривень.