Не пренебрегайте кепками: когда Киев прогреется до +34 градусов

Август еще напоследок "пожарит"

В столице Украины задержится жара и в городе воздух раскалится до +34 градусов. Синоптики также прогнозируют облачность, но дождей точно не ожидается.

Наибольшие показатели термометров из трех дней предусматриваются во вторник и среду, 20-21 августа. Об этом сообщил Sinoptik.

В течение всего вторника, 20 августа, будет царить ясная погода. Днем температура повысится до 34 градусов, а ночью было +20 градусов. Сила ветра в этот день достигнет тихого 1 м/с.

На следующий день, 21 августа, также ожидается безоблачное небо. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +34 градусов, а ночью остынет до +21 градуса. Мощность ветров в среду не превысит тихих 1 м/с.

А вот утро и день четверга, 22 августа, обещает быть в Киеве облачным, но вечером прогнозируется прояснение. Наибольшие порывы ветра предполагаются в начале второй половины суток – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве ограничили движение для некоторых водителей. Есть одна простая причина.