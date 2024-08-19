Загинула дитина: п’яний чоловік під наркотиками перевернув "КамАЗ", у якому сидів його маленький син (фото)

Горе-водієві загрожує ув’язнення

На Київщині сталася смертельна ДТП, під час якої загинув 9-річний хлопчик. Трагедія розігралася на автодорозі "Дворківщина — Яготин", а її винуватцем став батько дитини.

Чоловік перебував у стані не лише алкогольного, а й наркотичного сп’яніння. Подробиці аварії розповіли у прес-службі Поліції Київщини.

Масштабна ДТП сталася на ділянці автодороги сполученням "село Дворківщина — місто Яготин". За попередньою інформацією, 34-річний водій вантажного автомобіля "КамАЗ" не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини та допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок цього смертельні травми отримав 9-річний син водія, який сидів на пасажирському місці. Хлопчик, на жаль, помер на місці аварії.

Місце аварії

Слідчі встановили, що водій вантажівки перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Окрім чоловіка та його малолітнього сина у кабіні "КамаАЗу" на момент ДТП більше нікого не було.

Під час проведення медичного огляду у водія у крові було виявлено 1,4 проміле алкоголю.

Чоловікові загрожує в'язниця

Горе-водія затримали та взяли під варту. Чоловіку повідомили підозру у порушенні ПДР у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.

Смертельна ДТП сталася на дорозі "Дворківщина — Яготин"

Нагадаємо, через паркування поліцейська та її чоловік потрапили у гучний скандал у Києві. Чоловік припаркувався на місці для людей з інвалідністю, а його дружина-правоохоронниця нахамила ветерану Павлу Якимчуку, який отримав тяжке поранення під час боїв та зробив автовласникам зауваження.

Поліцейська образила ветерана та почала різко висловлюватися в його бік. Жінку швидко вирахували – нею виявилася капітан київської поліції Орещенко Олена Петрівна, про що повідомив журналіст Віталій Глагола.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у київських маршрутках водії відмовляються безкоштовно перевозити військових. Маршрутники поводяться зухвало і вимагають оплачувати повну вартість проїзду, хоча згідно із законом не мають права цього робити.