Дорогу перекрили для прощання з героєм: у Броварах водій-неадекват мало не збив людей (відео)

У соцмережі шквал обурення

У Броварах на Київщині правоохоронці перекрили одну із доріг, щоб люди могли провести в останню путь загиблого захисника України. Раптом на проїжджу частину виїхала іномарка, водій якої мало не збив кількох добровольців.

Автовласник не реагував на патрульних та продовжував рух по перекритій магістралі. Користувачі соцмережі опублікували кадри з місця події та обурилися поведінкою невідомого.

У Броварах місцеві жителі зібралися на одній із вулиць у центрі міста, щоб провести в останню путь загиблого захисника України. Для цього правоохоронці перекрили магістраль і включили проблискові маячки на службовому авто.

Якоїсь миті на вулиці з’явився водій Nissan leaf, який на великій швидкості проїхав перекритою проїжджою частиною.

Очевидці почали обурюватись і кілька добровольців спробували перегородити шлях горе-водієві. Не дивлячись на це автовласник ледве не наїхав на людей і пронісся повз патрульних.

Він виїхав на зустрічку і промчав на червоний сигнал світлофора.

Варто зазначити, що в соцмережі також оприлюднили номерний знак авто, а люди в інтернеті написали про те, що правопорушника неодмінно знайдуть поліціянти.

Поведінка ж водія викликала шквал обурення у соцмережі, де його назвали "бидлом":

Кричущий інцидент стався у Броварах

Нагадаємо, через паркування поліцейська та її чоловік потрапили у гучний скандал у Києві. Чоловік припаркувався на місці для людей з інвалідністю, а його дружина-правоохоронця нахамила ветерану Павлу Якимчуку, який отримав тяжке поранення під час боїв та зробив автовласнику зауваження.

Поліцейська образила ветерана та почала йому різко хамити. Жінку швидко вирахували – нею виявилася капітан київської поліції Орещенко Олена Петрівна, про що повідомив журналіст Віталій Глагола.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка. У столиці попрощалися із захисником України, який мужньо захищав нашу землю та загинув від рук ворога.