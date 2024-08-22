Прохолода прийде ненадовго: коли температура у Києві знову виросте до +29 градусів

Скоро кінець літа, але осінню і "не пахне"

Протягом найближчих днів у столиці України очікується спочатку зниження денної температури, місцями дощі та хмарність, але вже у суботу прогнозується нова хвиля спеки.

Потужність вітрів в ці дні не перевищить свіжих 8 м/с. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

Лише перша половина доби четверга, 22 серпня, пройде хмарною, але сухою. Протягом дня-пізнього вечора очікуються дрібні дощі. Повітря вдень прогріється до +29 градусів, а вночі — до +21 градусу. Сила вітрів коливатиметься в межах тихих 1 м/с та свіжих 8 м/с.

П'ятниця, 23 серпня, прогнозується найбільш прохолодною з-поміж трьох днів. У період ранку-дня має протриматись невелика хмарність. Денна температура сягне +24 градусів, а нічна — +16 градусів. Найбільша сила вітрів очікується на початку другої половини доби — свіжі 8 м/с.

Субота, 24 серпня, принесе у місто сонячну погоду, хоча місцями на небі плаватимуть хмари. Показники термометрів вдень сягнуть +28 градусів. Вночі температура складатиме +15 градусів. Потужність вітрів коливатиметься в межах тихих-слабких 1-4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде погода в Україні на День Незалежності. Місцями синоптики прогнозують до +39 градусів спеки.