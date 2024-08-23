У Києві прогнозується нова хвиля спеки: скоро кінець літа, а осінню і не пахне

Прохолода недовго потішить місто

Найближчим часом очікується найбільш прохолодний день цього тижня, але після нього показники знову поповзуть вгору.

Як інформує ресурс Meteofor, температура упродовж 23-25 серпня перебуватиме в коридорі +24…32 градусів. Найспекотніше буде у неділю.

В останній день робочого тижня, 23 серпня, а саме протягом ранку-обіду, прогнозується невелика хмарність. Дощів не буде. Повітря прогріється до +24 градусів, а вночі показники зафіксувались біля +17 градусів. Пориви вітру не перевищать свіжих 8 м/с.

Субота, 24 серпня, принесе у місто ясну та спекотну погоду. Денна температура сягне +28 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +16 градусів. Протягом вихідного сила вітру коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 4 м/с.

Наступного дня, 25 серпня, очікується ясне небо та ще більша спека. Стовпчики термометрів вдень сягнуть +32 градусів, а вночі знизяться до +17 градусів. Найбільша сила вітру передбачається вранці-вдень — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода на День прапора в Україні. Синоптик прогнозує місцями до +35 градусів.