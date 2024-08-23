Рус

У Києві прогнозується нова хвиля спеки: скоро кінець літа, а осінню і не пахне

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дівчина
Дівчина. Фото Freepik

Прохолода недовго потішить місто

Найближчим часом очікується найбільш прохолодний день цього тижня, але після нього показники знову поповзуть вгору.

Як інформує ресурс Meteofor, температура упродовж 23-25 серпня перебуватиме в коридорі +24…32 градусів. Найспекотніше буде у неділю.

В останній день робочого тижня, 23 серпня, а саме протягом ранку-обіду, прогнозується невелика хмарність. Дощів не буде. Повітря прогріється до +24 градусів, а вночі показники зафіксувались біля +17 градусів. Пориви вітру не перевищать свіжих 8 м/с.

Субота, 24 серпня, принесе у місто ясну та спекотну погоду. Денна температура сягне +28 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +16 градусів. Протягом вихідного сила вітру коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 4 м/с.

Наступного дня, 25 серпня, очікується ясне небо та ще більша спека. Стовпчики термометрів вдень сягнуть +32 градусів, а вночі знизяться до +17 градусів. Найбільша сила вітру передбачається вранці-вдень — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода на День прапора в Україні. Синоптик прогнозує місцями до +35 градусів.

Теги:
#Погода #Прогноз #Прогноз погоди #Погода у Києві