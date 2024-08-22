Спека не відпускає: які регіони України на День прапора не врятує навіть дощ, прогноз відомої синоптикині

На заході країни очікується невеличкий спад температури

Україну продовжує накривати літня спека, яка протримається до кінця тижня, тому навіть на День прапора українцям годі чекати прохолоди. Вдень у п'ятницю, 23 серпня, сонце подекуди пригріє аж до +35°С.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, прогнозуються зливи та грози на сході країни.

Південні, східні та більшість центральних областей очікує спека, адже стовпчики термометра сягнуть позначки від +30 до +35°С.

А от західні та північні регіони, зокрема на Вінниччині, значній частині Черкащини та Полтавщини спека трошки відпустить. Вдень сонце пригріє від +24 до +29°С, а вночі температура опустить подекуди до +11°С.

Також прохолодніше стане і в столиці на День прапора. Вже вдень стовпчик термометра опуститься до +27°С, а вночі +19°С. Пориви вітру в Києві сягатимуть 8 м/с.

Зауважимо, за даними Укргідрометцентру, найспекотніше буде у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Тут вдень позначка термометра сягне +35°С.

Нагадаємо, що на День Незалежності, 24 серпня, синоптики прогнозують незначний спад спеки та посилення вітру до 10 м/с. Проте опадів та значної хмарності не обіцяють.

Раніше "Телеграф" розповідав, де на День знань буде найспекотніше та які регіони не врятують навіть дощі.