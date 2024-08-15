Ціни на квитки можуть зрости: в "Укрзалізниці" розповіли, що зміниться

Перцовський повідомив, хто не буде переплачувати

"Укрзалізниця" не планує до кінця війни підвищувати базові тарифи. Натомість пропонується модель, яка передбачає кілька тарифних змін.

Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes. Він каже, що це зобов'язання компанії, аби українці могли придбати доступні квитки.

" До кінця війни українці точно матимуть змогу купувати доступні квитки – це наше зобов’язання як соціальної компанії. Але це не означає, що ми підписуємося під відсутністю будь-яких змін", – зазначив Перцовський.

Він додав, що розглядається можливість відпустити ціни на квитки класу СВ, щоб вони регулювалися ринком залежно від попиту. Попри високу вартість, ці квитки розкуповуються найшвидше. Також пропонується гнучке ціноутворення для всіх класів "Інтерсіті+". При цьому, можуть бути встановлені певні цінові "стелі".

"Введення більше гнучкої, динамічної тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки залежно від годин та днів та інших параметрів. При цьому, залишатимуться й найбільш доступні тарифи для тих, кому критична саме вартість", – додав керівник пасажирського напряму УЗ.

Перцовський додає, що для базових тарифів може передбачатися на перспективу помірна індексація з урахуванням інфляції.

Раніше "Телеграф" писав, що українці масово скаржились на неможливість купити квитки на потяг у різні напрямки.