Менше, ніж планували: стало відомо, скільки витратили на ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

У тунелі вже тривають випробування

Кінцева ціна за ремонт тунелю між станціями столичного метро "Либідська" та "Деміївська" становитиме 370 мільйонів гривень. А рух поїздів між станціями планують відновити до 15 вересня.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів власник компанії-генпідрядника відновлювальних робіт "Автострада" Максим Шкіль. Він пояснив, чому спочатку ремонт тунелю оцінили в 400 мільйонів гривень, але згодом ця сума зросла до 445 мільйонів.

"Потрібно було провести експертизу, подивитися обсяг робіт, зрозуміти, який вид ін'єкцій для укріплення ґрунтів буде використовуватися, яким методом робити сам тунель. Наша задача була зробити оптимізацію і максимально раціонально виконати ці роботи, якісно і вчасно", — заявив Шкіль.

Він наголосив, що кінцева ціна за ремонт становитиме 370 мільйонів. За його словами, компанія-генпідрядник грамотно підійшла до організації процесу будівництва, до раціональності технічних рішень, тому є падіння ціни на 20% від запланованої.

"Я публічно обіцяв, що ми це зробимо до кінця серпня. В ніч з 20 на 21 серпня відбувся запуск пробного поїзда, який тестує габарити тунелю, він проїхав, жодних проблем немає. До 29-го серпня повністю змонтують кабелі, електрозв'язок. Потім знову проїде тестовий поїзд з кількома параметрами швидкості, протестується якість рейок. Ми плануємо до 10-го вересня повністю закінчити випробування і до 15-го вересня відновити рух між станціями", — зазначив Шкіль.

Нагадаємо, наприкінці минулого року рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки" у Києві тимчасово зупинили, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт. Тоді в місті утворився справжній транспортний колапс.