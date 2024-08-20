Мотоцикл горів посеред дороги: у Києві сталася серйозна аварія (відео)

На місці аварії працювали всі екстрені служби міста

У вівторок, 20 серпня, в Оболонському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Внаслідок зіткнення мотоцикліст опинився на газоні, а його транспортний засіб почав горіти прямо на проїжджій частині.

На місце викликали усі екстрені служби столиці. Відео з місця аварії поділилися у соцмережі очевидці.

На проспекті Володимира Івасюка сталася серйозна ДТП за участю спортивного мотоцикла. За словами очевидців, тут дорогу не поділили легковий автомобіль та двоколісний транспорт.

Внаслідок аварії мотоцикліст виявився лежати на газоні, а його транспортний засіб охопив вогонь. Мотоцикл буквально за лічені хвилини згорів практично вщент.

На місці аварії працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Бійцям ДСНС оперативно вдалося ліквідувати спалах.

Про стан мотоцикліста зараз нічого не відомо. Причини та обставини ДТП належить встановити слідству.

Рух транспорту ускладнений у напрямку до центральної частини Києва.

Аварія на Оболоні

ДТП сталося на проспекті Івасюка

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