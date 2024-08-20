Моторошне видовище: у столичному озері помітили величезну змію (відео)

Головне — це дотримуватися спокою і не чіпати плазунів

У столиці спостерігається активізація змій, яких все частіше можна зустріти у місцях скупчення людей. Великих плазунів також почали помічати на пляжах та у водоймах.

Деякі змії абсолютно не бояться людей і з’являються у місцях, де масово купаються відпочиваючі. У соцмережі опублікували відео, на якому можна побачити доволі велику змію.

На одному з київських пляжів біля озера Вербне люди помітили великого плазуна, який плавав у Дніпрі та знаходився на невеликій відстані від берега.

Відео виглядає досить моторошно, адже тут часто купаються люди. Як виявилося, відпочивальникам треба бути на чеку — біля них будь-якої миті може з’явитися велика змія.

Фахівці відзначають, що з настанням тепла змії дійсно активізуються і все частіше залишають свої укриття. Мешканців та гостей Києва, при цьому просять зберігати спокій та пам’ятати про те, що шанс зустріти отруйну змію у межах міста вкрай малий.

Швидше за все, це був звичайний вуж, який відноситься до роду неотруйних змій. Вони зазвичай поширені у місцевостях із водоймами.

Побачивши плазунів слід дотримуватися спокою і якнайшвидше відійти убік.

Як правило, змії не атакують людину першими, якщо почуваються в безпеці. Тому фахівці рекомендують поводитися спокійно і не робити різких рухів.

Крім цього слід пам’ятати про те, що зустріти отруйну змію (гадюку) у межах міста практично неможливо. Найчастіше люди натрапляють на вужів, які є цілком невинними.

Змію помітили на озері Вербне

Які змії водяться в межах Києва

Загалом у Києві, як кажуть фахівці, можна зустріти три-чотири види змій: вужа водяного та вужа звичайного, полоза, а також лісову гадюку (отруйна). Ці види водяться в лісах та заболочених водоймах.

Гадюки в межах міста практично не зустрічаються, а ось вужі — звичайне явище для кожного з районів столиці. Їх можна зустріти у центральних парках, біля водойм та у лісосмугах.

Як уникнути укусу змії

Зазвичай вони при зустрічі з людиною змії намагаються втекти, стрімко вповзаючи в укриття. Кусає змія в основному тільки в тих випадках, коли її починають дражнити та турбувати.

При зустрічі зі змією слід дотримуватися таких рекомендацій:

Якщо ви вирішили сісти і відпочити, перевірте ціпком, чи немає поблизу змії

Якщо ви несподівано помітили змію, то замріть і дайте їй можливість "піти"

Якщо змія прийняла позу загрози, відступіть повільно назад. Уникайте різких рухів, що лякають змію! Не можна, захищаючись, виставляти вперед руки, розвертатися спиною до змії. Якщо у вас є палиця, тримайте її перед собою

Не намагайтеся ловити змій чи грати з ними

Отруйні і дитинчата змій, що тільки-но вилупилися з яйця

Слід бути обережним у поводженні з мертвими зміями, у деяких з них отрута зберігає свої властивості довгий час

Нагадаємо, на Київщині місцеві жителі почали все частіше помічати павуків, які раніше проживали переважно в Криму та на півдні країни.

Фахівці пов’язують їхню появу з глобальним потеплінням, адже тепер їм комфортно стало і на північних територіях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення водолазного озера атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невідомою живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.