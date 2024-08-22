Путін напнув навушники дідівським способом і отримав порцію знущань у мережі: глузували навіть свої (відео)

Користувачі підійшли творчо до порівняння

Російський президент Володимир Путін знову осоромився, а його вчинок став мемом в мережі. Користувачів розсмішило те, як він одягав навушники.

Здавалось би проста справа, але й тут у Путіна стався конфуз. У мережі з'явилось відео, де диктатор РФ натягнув навушники на бороду.

Сталось це під час візиту у Грозне. Там він подивився, як син голови Чечні Рамзана Кадирова, Адам Кадиров, стріляє по мішенях у тирі.

Сам Рамзан Кадиров та інші учасники зустрічі одягли навушники правильно. А Путін за 2 хвилини, схоже, так і не зрозумів, що робить щось не те.

"Законодавець мод! Тепер активні навушники так будуть у всьому світі носити! ", — саме так підписали публікацію в мережі.

Що цікаво, кепкували з Путіна навіть росіяни. Так, відомий опозиційний російський блогер Рустем Адагамов на своїй сторінці у соціальній мережі написав наступне:

"Чому Путін у тирі навушники ось так на голову одягає? Тому його зачіска — це тривала процедура, коли перукар повинен укласти рідке волосся так, щоб не було видно, що президент РФ вже зовсім лисий. А навушники порушать усю красу"

Після цього, в мережі почали жартувати та навіть створили мем.

"Телеграф" зібрав коментарі користувачів мережі та ділиться ними з вами.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянин Євген Кувшинов, який перебуває у відпустці в Таїланді, намагався зґвалтувати корову, але поплатився за свою неадекватну поведінку та був заарештований поліцією.