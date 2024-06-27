"Караван лає — збірна України їде додому": добірка мемів про виліт нашої команди з Євро-2024

Збірна України достроково покинула турнір, не зумівши пробитися до плей-офф

У середу, 26 червня, збірна України провела останній матч Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з командою Бельгії та не зуміли пробитися у плей-офф, 1/8 фіналу.

Інтернет одразу наповнили жарти про провальний виступ нашої команди. "Телеграф" зібрав добірку мемов про збірну Реброва.

Як повідомляв "Телеграф", раніше збірна Грузії зганьбила Португалію з Роналду на Євро-2024. Також раніше стала відома сітка плей-офф турніру.