Куди піти у Києві цими вихідними: добірка найцікавіших заходів

На вас чекає насичений та яскравий вікенд

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо відвідати заходи, які відбудуться цими вихідними у столиці.

На вас чекають стендапи, концерти, театральні вистави, творчі вечори та багато іншого. Дозвольте собі зарядитися енергією після робочого тижня та незабутньо проведіть час із найріднішими людьми.

Редакція "Телеграфу" підготувала для вас добірку яскравих івентів майбутнього вікенду, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.

Куди піти в Києві в суботу 31 серпня

Kyiv Kraft Market

Коли: 31 серпня — 1 вересня, початок о 10:00

Де: Парк ім.Т.Шевченка

Адреса: бульвар Шевченка (вулична зона, ст. м. "Площа українських героїв")

Вартість: вхід вільний

Kyiv Kraft Market

Ви зможете поринути в неймовірну атмосферу, куштувати, дегустувати, прийняти участь в майстер-класах, побачити виступи народних колективів та заслужених артистів України.

На відвідувачів чекають: поетичні зустрічі, народні майстри та ремісники з багатьох регіонів України, майстри хендмейд, сировари та винороби, дизайнери одягу, фудкорт та ще багато цікавинок.

В асортименті товарів — безліч крафтових сирів, вин та наливок, авторські солодощі, дизайнерські аксесуари та одяг, художні вироби, вишукані прикраси, дерев’яний декор, рушники, вишиванки ручної роботи.

Шануємо українське, наближаємо нашу перемогу!

Триб'ют-концерт культового американського рок-гурту Nirvana

Коли: 31 серпня, початок о 18:00

Де: Barbeer Music Pub

Адреса: вул. Михайла Максимовича, 4

Вартість: від 200 гривень

Триб'ют-концерт рок-гурту Nirvana

"Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are", "Lithium" та багато інших пісень у автентичному виконанні від гурту M.Others. Окрім того, бенд також представить кілька своїх авторських композицій.

Після концерту залишайтесь до 23:00 на потужну рок-дискотеку.

Чорний квадрат. Вистава "Тисяча і один FUCK UP"

Коли: 31 серпня, початок о 18:00

Де: КУЛЬТ театр

Адреса: вул. Чикаленка (колишня Пушкінська), 14

Вартість: від 260 гривень

Вистава "Тисяча і один FUCK UP"

Душевний стриптиз людини, яка дотягла до віку, коли вже не соромно розглянути себе зсередини під мікроскопом. Сповідь зухвалого інтелігента, що звик відбиватися від навколишнього світу почуттям гумору, а потім знищувати себе самоіронією.

Приходьте з посмішкою та смиренністю. У монологах говоритиме актор, але в паузах між словами — ви. Самі із собою.

Інтелектуальний гумор, світлий смуток, витончені афоризми, пронизлива музика, гарні вірші і багато душі вкладуться в сто хвилин чистого часу, який пронесеться непомітно.

Стендап на даху

Коли: 31 серпня, початок о 19:30

Де: Creative quarter

Адреса: Спортивна площа, 1-а, БЦ "Гулівер", Вежа Б, поверх 9

Вартість: 400 гривень

Стендап "На даху"

Організатори запрошують вас провести незабутній вечір у веселій компанії на даху одного з найкращих місць у місті. Найкращі стендап-коміки приведуть вас до сміху своїми гумористичними історіями та жартами про життя.

Насолоджуйтесь неймовірним видом на місто та пориньте у світ гумору та розваг.

На сцені: Андрій Бережко, Богдан Боярин, Паша Пінчук, Данил Повар та Трандафілов Нікіта.

Частина від зібраних грошей піде на ЗСУ.

Присутня нецензурна лексика. Вік гостей — 18+.

Фантасмагорія для дорослих. Вистава "Еротичні сни нашого міста"

Коли: 31 серпня, початок о 17:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 500 гривень

Вистава "Еротичні сни нашого міста"

Дія у виставі відбувається у двох вимірах – реальному житті та фантасмагоричному світі снів. Але саме світ снів нерідко є більш реальним, ніж саме життя, адже тут можна побачити справжнє наше єство, без всіляких умовностей. А вранці прокидаємось і знову з нами всі "свої" – наші комплекси, страхи, втома, емоції…

Та не бійтесь! Вихід є! За рецептом – на виставу!

Комедійно-поведінкова терапія

Коли: 31 серпня, початок о 19:00

Де: Urban Space 500

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 9

Вартість: 250 гривень

Комедійно-поведінкова терапія

Комедійно-поведінкова терапія — це гумористичний захід, на якому комікі та кваліфікований психолог намагаються вирішити анонімні проблеми глядачів.

Вирішувати ваші проблеми будуть:

Ліза Ромасюк — тілесно-орієнтована психологиня

Таня Коммунар — людина з комедійним розладом особистості

Сашко emolite — тіктокер, краш всіх дівчат пубертатного віку

Ануар Айяд — професійний накрутчик, майстер спорту з тривоги.

Вік гостей — 18+.

Kyiv Blues Fest

Коли: 31 серпня, початок о 18:30

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 200 гривень

Kyiv Blues Fest

Kyiv Blues Fest XII збирає музикантів зі США, Швеції та України з метою підтримки Збройних Сил України.

Програма фестивалю:

акустичне тріо Олексія Яровенка

Robert Lighthouse (Швеція-США) з акустичною програмою

Blues Hackers (США-Україна)

Також на вас чекає великий блюз джем учасників фестивалю.

Під час фестивалю пройде збір на потреби ЗСУ.

Вистава "Секспрес"

Коли: 31 серпня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Секспрес"

Інколи буває так самотньо, що від відчаю, жінка готова вийти заміж за першого зустрічного…

І раптом виявляється що цей "перший зустрічний" не такий вже і поганий варіант. Так, є свої нюанси і таргани у кожного з них, але між ними виникло кохання з першого погляду.

Проте, він зовсім не поспішає одружуватися… І тому героїня вирішує прискорити цю прекрасну подію.

Stand-up на Подолі

Коли: 31 серпня, початок о 18:30

Де:Shatun Pub

Адреса: вул. Сагайдачного, 41

Вартість: від 200 гривень

Stand-up на Подолі

На вас чекає вечір стендап комедії та превентивний удар гумору, так необхідний нам в цей складний час.

Частина коштів передається на благодійність.

Лайн-ап:

Сергій Афонський — стендап комік, імпровізатор, йог.

Олексій Приймаченко — стендап комік із Запоріжжя.

Ден Горобець — молодий стендап комік, учасник багатьох стендап проектів країни.

Присутня нецензурна лексика. Вік гостей — 18+.

Комедія зі співами і танцями "За двама зайцями"

Коли: 31 серпня, початок о 17:00

Де: Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 30/1

Вартість: від 190 гривень

Комедія зі співами і танцями "За двама зайцями"

Добре відома історія про гонитву пройдисвіта Голохвостого за легкою наживою, яка в інтерпретації молодого, але вже досить відомого режисера В. Стасенка набула нового звучання.

Незмінними лишилися гумор, неповторний шарм і колорит української класики.

Моновистава в жанрі стендап "Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever"

Коли: 31 серпня, початок о 18:00

Де: Театр "Особистості"

Адреса: вул. Січових Стрільців, 1-5, Центральний Будинок Художника

Вартість: від 290 гривень

Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever

Унікальна моновистава у жанрі стендап — захоплюючий монолог, в якому обіграна вся абсурдність конфліктів у стосунках.

Постановка, незважаючи на легкість та веселість, переслідує важливу мету — примирення представників протилежної статі та можливість зробити їх життя хоча б трошки веселішим та гармонійнішим.

Куди піти в Києві у неділю 1 вересня

Концерт гурту "Ляпіс Трубєцкой"

Коли: 1 вересня, початок о 19:00

Де: KURENI

Адреса: Паркова дорога, 4

Вартість: від 1750 гривень

Концерт гурту "Ляпіс Трубєцкой"

Легендарна пісня "Ляпіса Трубєцкого" "Воїни світла" стала гімном боротьби за свободу та незалежність Революції Гідності, а пізніше — і Українсько-російської війни.

Концерти тура присвячуються всім воїнам світла – захисникам, які боронять Україну, відстоюють свободу, незалежність українського народу і демократію.

Кошти з цього туру будуть спрямовані на потреби 57-ї бригади, підрозділу "ГРІМ", де з першого дня повномасштабного вторгнення воює рідний брат дружини Сергія Міхалка.

Dress code: smart casual.

Сміх без сценарію: Імпровізаційний вечір з Джейхуном Сафаровим

Коли: 1 вересня, початок о 19:00

Де: Підвал Культури

Адреса: вул. Гончара, 30-а

Вартість: від 300 гривень

Імпровізаційний вечір з Джейхун Сафаровим

Організатори запрошують вас на неповторний вечір, де головну роль грають глядачі.

Відчуйте себе в центрі подій разом з відомим коміком Джейхуном Сафаровим.

Чому цей вечір краще за інші?

- Повна імпровізація. Вечір базується виключно на взаємодії з вами, нашими глядачами. Кожне питання, кожен жарт – це результат вашої активної участі.

- Зірковий комік. Джейхун Сафаров знає, як зробити кожну мить особливою і незабутньою.

- Інтерактивність. Ви – ключова частина шоу. Ваші ідеї та запитання стануть основою для всіх жартів та імпровізацій.

- Зйомка для YouTube. Найкращі моменти вечора потраплять на YouTube-канал, щоб ви могли поділитися ними з друзями.

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

Коли: 1 вересня, початок о 16:00

Де: Арт-студія "Темний Софіт"

Адреса: вул. Володимирська 71 (вхід із двору)

Вартість: 450 гривень

Вистава "Щоденник Кіси" (вік 21+)

За п’єсою скандального, харизматичного драматурга, Олександра Неволько. Самотня жінка у буремному житті прагне кохання.

Чи існує ідеальній чоловік? Що краще — завести кота чи стосунки? Як покращити психічний стан та відчути себе, бодай трішки щасливішою?…

Коли ніхто не розуміє душевних страждань, не простягне руку назустріч, допоможе особистий щоденник. Лише йому можно довірити найтаємніші фантазії, розпач та біль….

Вистава "Приємна несподіванка"

Коли: 1 вересня, початок о 18:00

Де: Театр Актор

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40

Вартість: від 150 гривень

Вистава "Приємна несподіванка"

Молодий перспективний хлопець випадково збиває на дорозі похилого самотнього єврея. За вироком суду, він змушений буде доглядати за чоловіком, періодично навідуючись до нього. Але не все так просто — старий виявляється доволі конфліктним і дивним самітником. Доведеться застосувати надздібності, аби виконати судове розпорядження!

Але хто б міг подумати, що дві абсолютно чужі людини за короткий час зможуть стати насправді близькими і врятують один одного від фатальної жорстокості життя.

Великий стендап концерт

Коли: 1 вересня, початок о 19:00

Де: Komediant Stand Up Kyiv

Адреса: вул. Саксаганського, 1-г

Вартість: 300 гривень

Великий Стендап Концерт

На стендап концерті можна очікувати гострої гумористичної реакції на події, які відбуваються у суспільстві. Кожен комік має свій унікальний стиль та гумористичний підхід, який робить кожен виступ унікальним.

Якщо ви шукаєте кілька годин гарного настрою та сміху, стендап концерт — це чудовий варіант розваги для вас!

На сцені: Тарас Яремій, Євген Королько, Артур Петров, Андрій Бережко, Іван Барбул та Руслан Колесник.

Вистава "Конотопська відьма"

Коли: 1 вересня, початок о 18:00

Де: Центральний будинок офіцерів

Адреса: вул. Грушевского, 30/1

Вартість: від 200 гривень

Вистава "Конотопська відьма"

Відьми — норовливий народ: роблять не так, як їх просять, а так, як їм заманеться

Вистава "Конотопська відьма" — це не чиста комедія. Це – казка для дорослих з дуже жорстоким фіналом.

Сольний стендап "СВЯТВЕЧІР"

Коли: 1 вересня, початок о 18:00

Де: Dorothy pub

Адреса: вул. Саксаганського, 16/43

Вартість: 300 гривень

Сольний стендап "СВЯТВЕЧІР"

"Святвечір" — це сольний виступ з кращих та нових жартів черкаського коміка з київською пропискою Святослава Марченка. Про особисті відкриття під час війни, вікові накрути, самотність та відчуття дому.

На рахунку Свята безліч виступів на багатьох стендап майданчиках країни, але він не планує зупинятись.

Моновистава "Доньки". Могилевська

Коли: 1 вересня, початок о 17:00

Де: Театр "Особистості"

Адреса: вул. Січових Стрільців, 1-5, Центральний Будинок Художника

Вартість: від 200 гривень

Вистава "Доньки". Могилевська

Моновистава Наталії Могилевської "Доньки" — це погляд всередину себе. Чесна та відверта історія присвячена всім матерям, які чекають своїх синів та дочок з фронту. Ніжна та красива вистава вивчає тему народження та віру у майбутнє.

Наталії Могилевській вдалося знайти необхідні слова та образи, які змогли знайти шлях до сердець. Її емоції нікого не залишать байдужими.

Музично-поетичний вечір Михайла Кукуюка та гурт Мотлох

Коли: 1 вересня, початок о 19:00

Де: Docker-G pub

Адреса: вул. Ігорівська, 13/5

Вартість: від 200 гривень

Музично-поетичний вечір Михайла Кукуюка та гурт Мотлох

Михайло Кукуюк добре відомий своїми хуліганськими ролями у серіалах та фільмах і харизматичною грою на сцені, проте не всі знають, що Кукуюк — автор віршів та пісень. Якби жанр standup poetry існував — Михайло був би його зіркою. Однак, бути поетом-панком йому ніхто не забороняє.

Цього вечора маестро та його бенд обіцяють позбавити глядачів свідомості і порвати їх на шматки.

На вас чекає пекельна суміш рок-н-ролу, поезії та стенд апу. Все буде дуже потужно, якісно, влучно та проникливо.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де під Києвом можна поплавати у відкритому басейні. Ідеальними локаціями можуть стати заміські комплекси, які пропонують своїм гостям не лише релакс, а й активний відпочинок на свіжому повітрі.