Куда пойти в Киеве в эти выходные: подборка самых интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.

Куда пойти в Киеве в субботу 31 августа

Kyiv Kraft Market

Когда: 31 августа — 1 сентября, начало в 10:00

Где: Парк им.Т.Шевченко

Адрес: бульвар Шевченко (уличная зона, ст. м. "Площадь украинских героев")

Стоимость: вход свободный

Kyiv Kraft Market

Вы сможете погрузиться в невероятную атмосферу, продегустировать крафтовые продукты, поучаствовать в мастер-классах, увидеть выступления народных коллективов и заслуженных артистов Украины.

Посетителей ждут: поэтические встречи, народные мастера и ремесленники из многих регионов Украины, мастера хендмейд, сыровары и виноделы, дизайнеры одежды, фудкорт и еще много интересных сюрпризов.

На Kyiv Kraft Market будет представлено множество крафтовых сыров, вин и наливок, авторские сладости, дизайнерские аксессуары и одежда, художественные изделия, изысканные украшения, деревянный декор, полотенца, вышиванки ручной работы и многое другое.

Уважаем украинское, приближаем нашу победу!

Трибьют-концерт культовой американской рок-группы Nirvana

Когда: 31 августа, начало в 18:00

Где: Barbeer Music Pub

Адрес: ул. Михаила Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Трибьют-концерт рок-группы Nirvana

"Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are", "Lithium" и многие другие песни в аутентичном исполнении от группы M.Others. Кроме того, бэнд также представит несколько авторских композиций.

После концерта оставайтесь до 23:00 на мощной рок-дискотеке.

Черный квадрат. Спектакль "Тысячий и один FUCK UP"

Когда: 31 августа, начало в 18:00

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко (бывшая Пушкинская), 14

Стоимость: от 260 гривен

Спектакль "Тысячий и один FUCK UP"

Душевный стриптиз человека, дотянувшегося до возраста, когда уже не стыдно рассмотреть себя изнутри под микроскопом. Исповедь дерзкого интеллигента, привыкшего отбиваться от окружающего мира чувством юмора, а затем уничтожать себя самоиронией.

Приходите с улыбкой и смирением. В монологах будет говорить актер, но в паузах между словами вы. Сами с собой.

Интеллектуальный юмор, светлая печаль, утонченные афоризмы, пронзительная музыка, хорошие стихи и много души уложатся в сто минут чистого времени, которое пронесется незаметно.

Стендап на крыше

Когда: 31 августа, начало в 19:30

Где: Creative quarter

Адрес: Спортивная площадь, 1-я, БЦ "Гулливер", Башня Б, этаж 9

Стоимость: 400 гривен

Стендап "На крыше"

Организаторы приглашают вас провести незабываемый вечер в веселой компании на крыше одного из самых лучших мест в городе. Лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни.

Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений.

На сцене: Андрей Бережко, Богдан Боярин, Паша Пинчук, Даниил Повар и Трандафилов Никита.

Часть собранных денег пойдет на ВСУ.

Присутствует нецензурная лексика. Возраст гостей – 18+.

Фантасмагория для взрослых. Спектакль "Эротические сны нашего города"

Когда: 31 августа, начало в 17:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 500 гривен

Спектакль "Эротические сны нашего города"

Действие в спектакле происходит в двух измерениях – реальной жизни и фантасмагорическом мире снов. Но именно мир снов нередко реальнее, чем сама жизнь, ведь здесь можно увидеть настоящее наше естество, без всяких условностей. А утром просыпаемся и снова с нами все "свои" – наши комплексы, страхи, усталость, эмоции…

Да не бойтесь! Выход есть! За рецептом – на спектакль!

Комедийно-поведенческая терапия

Когда: 31 августа, начало в 19:00

Где: Urban Space 500

Адрес: ул. Бориса Гринченко, 9

Стоимость: 250 гривен

Комедийно-поведенческая терапия

Комедийно-поведенческая терапия — это юмористическое мероприятие, на котором комики и квалифицированный психолог пытаются решить анонимные проблемы зрителей.

Решать ваши проблемы будут:

Лиза Ромасюк — телесно-ориентированная психологиня

— телесно-ориентированная психологиня Таня Коммунар — человек с комедийным расстройством личности

— человек с комедийным расстройством личности Саша emolite — тиктокер, краш всех девушек пубертатного возраста

— тиктокер, краш всех девушек пубертатного возраста Ануар Айяд – профессиональный накрутчик, мастер спорта по тревоге.

Возраст гостей – 18+.

Kyiv Blues Fest

Когда: 31 августа, начало в 18:30

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 200 гривен

Kyiv Blues Fest

Kyiv Blues Fest XII собирает музыкантов из США, Швеции и Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Программа фестиваля:

акустическое трио Алексея Яровенко

Robert Lighthouse (Швеция-США) с акустической программой

Blues Hackers (США-Украина)

Также вас ждет большой блюз джем участников фестиваля.

Во время фестиваля пройдет сбор на нужды ВСУ.

Спектакль "Секспресс"

Когда: 31 августа, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Спектакль "Секспресс"

Иногда бывает так одиноко, что от отчаяния женщина готова выйти замуж за первого встречного…

И вдруг оказывается, что этот "первый встречный" не такой уж и плохой вариант. Да, есть свои нюансы и тараканы у каждого из них, но между ними возникла любовь с первого взгляда.

Тем не менее, он совсем не спешит жениться… И потому героиня решает ускорить это прекрасное событие.

Stand-up на Подоле

Когда: 31 августа, начало в 18:30

Где: Shatun Pub

Адрес: ул. Сагайдачного, 41

Стоимость: от 200 гривен

Stand-up на Подоле

Вас ждет вечер стендап комедии и превентивный удар юмора, столь необходимый нам в это сложное время.

Часть средств передается на благотворительность.

Лайн-ап:

Сергей Афонский – стендап комик, импровизатор, йог.

Алексей Приймаченко – стендап комик из Запорожья.

Дэн Горобец – молодой стендап комик, участник многих стендап проектов страны.

Присутствует нецензурная лексика. Возраст гостей – 18+.

Комедия с песнями и плясками "За двумя зайцами"

Когда: 31 августа, начало в 17:00

Где: Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 30/1

Стоимость: от 190 гривен

Комедия с пением и плясками "За двумя зайцами"

Хорошо известна история о погоне проходимца Голохвостого за легкой наживой, которая в интерпретации молодого, но уже достаточно известного режиссера В. Стасенко приобрела новое звучание.

Неизменными остались юмор, неповторимый шарм и колорит украинской классики.

Моноспектакль в жанре стендап "О чем молчат мужчины или Дикарь Forever"

Когда: 31 августа, начало в 18:00

Где: Театр "Личности"

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5, Центральный Дом Художника

Стоимость: от 290 гривен

О чем молчат мужчины или Дикарь Forever

Уникальный моноспектакль в жанре стендап — увлекательный монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях.

Постановка, несмотря на легкость и веселость, преследует важную цель — примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хотя бы немного веселее и гармоничнее.

Куда пойти в Киеве в воскресенье, 1 сентября

Концерт группы "Ляпис Трубецкой"

Когда: 1 сентября, начало в 19:00

Где: KURENI

Адрес: Парковая дорога, 4

Стоимость: от 1750 гривен

Концерт группы "Ляпис Трубецкой"

Легендарная песня "Ляписа Трубецкого" "Воины света" стала гимном борьбы за свободу и независимость Революции Достоинства, а позже — и украинско-российской войны.

Концерты тура посвящаются всем воинам света – защитникам, которые обороняют Украину, отстаивают свободу, независимость украинского народа и демократию.

Средства с этого тура будут направлены на нужды 57-й бригады, подразделения "ГРОМ", где с первого дня полномасштабного вторжения воюет родной брат жены Сергея Михалка.

Dress code: smart casual.

Смех без сценария: Импровизационный вечер с Джейхуном Сафаровым

Когда: 1 сентября, начало в 19:00

Где: Подвал Культуры

Адрес: ул. Гончара, 30-а

Стоимость: от 300 гривен

Импровизационный вечер с Джейхун Сафаровым

Организаторы приглашают вас на уникальный вечер, где главную роль играют зрители. Почувствуйте себя в центре событий вместе с известным комиком Джейхуном Сафаровым.

Почему этот вечер лучше других?

- полная импровизация. Вечер основан исключительно на взаимодействии со зрителями. Каждый вопрос, каждая шутка – это результат вашего активного участия.

- звездный комик. Джейхун Сафаров знает, как сделать каждый миг особенным и незабываемым.

- интерактивность. Вы – ключевая часть шоу. Ваши идеи и вопросы станут основой для всех шуток и импровизаций.

- съемка для YouTube. Лучшие моменты вечера попадут на YouTube канал, чтобы вы могли поделиться ими с друзьями.

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

Когда: 1 сентября, начало в 16:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)

Стоимость: 450 гривен

Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)

По пьесе скандального, харизматичного драматурга, Александра Неволько.

Существует ли идеальный мужчина? Что лучше – завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя хоть немного счастливее?

Когда никто не понимает душевных страданий, не протянет руку навстречу, поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….

Спектакль "Приятная неожиданность"

Когда: 1 сентября, начало в 18:00

Где: Театр Актер

Адрес: ул. Большая Житомирская, 40

Стоимость: от 150 гривен

Спектакль "Приятная неожиданность"

Молодой перспективный парень случайно сбивает на дороге пожилого одинокого еврея. По приговору суда он вынужден будет ухаживать за мужчиной, периодически наведываясь к нему. Но не все так просто — старик оказывается достаточно конфликтным и странным отшельником. Придется применить сверхспособности, чтобы выполнить судебное распоряжение!

Но кто бы мог подумать, что два совершенно чужих человека за короткое время смогут стать действительно близкими и спасут друг друга от роковой жестокости жизни.

Большой стендап концерт

Когда: 1 сентября, начало в 19:00

Где: Komediant Stand Up Kyiv

Адрес: ул. Саксаганского, 1-г

Стоимость: 300 гривен

Большой Стендап Концерт

На стендап концерте можно ожидать острой юмористической реакции на события, происходящие в обществе. Каждый комик имеет свой уникальный стиль и юмористический подход, делающий каждое выступление уникальным.

Если вы ищете несколько часов хорошего настроения и смеха, стендап концерт – это отличный вариант развлечения для вас!

На сцене: Тарас Яремий, Евгений Королько, Артур Петров, Андрей Бережко, Иван Барбул и Руслан Колесник.

Спектакль "Конотопская ведьма"

Когда: 1 сентября, начало в 18:00

Где: Центральный дом офицеров

Адрес: ул. Грушевского, 30/1

Стоимость: от 200 гривен

Спектакль "Конотопская ведьма"

Ведьмы — своенравный народ: делают не так, как их просят, а так, как им вздумается

Спектакль "Конотопская ведьма" — это не чистая комедия. Это сказка для взрослых с очень жестоким финалом.

Сольный стендап "СВЯТВЕЧЕР"

Когда: 1 сентября, начало в 18:00

Где: Dorothy pub

Адрес: ул. Саксаганского, 16/43

Стоимость: 300 гривен

Сольный стендап "СВЯТВЕЧЕР"

"Святвечер" — это сольное выступление из лучших и новых шуток черкасского комика с киевской пропиской Святослава Марченко. О личных открытиях во время войны, возрастных накрутках, одиночестве и ощущении дома.

На счету Свята множество выступлений на многих стендап площадках страны, но он и не планирует останавливаться.

Монопредставление "Дочки". Могилевская

Когда: 1 сентября, начало в 17:00

Где: Театр "Личности"

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5, Центральный Дом Художника

Стоимость: от 200 гривен

Спектакль "Дочки". Могилевская

Монопредставление Натальи Могилевской "Дочки" — это взгляд внутрь себя. Честная и откровенная история посвященнная всем матерям, ожидающим своих сыновей и дочерей с фронта. Нежный и красивый спектакль изучает тему рождения и веру в будущее.

Наталье Могилевской удалось найти необходимые слова и образы, которые смогли найти путь к сердцам зрителей. Ее эмоции никого не оставят равнодушными.

Музыкально-поэтический вечер Михаила Кукуюка и группа Мотлох

Когда: 1 сентября, начало в 19:00

Где: Docker-G pub

Адрес: ул. Игоревская, 13/5

Стоимость: от 200 гривен

Музыкально-поэтический вечер Михаила Кукуюка и группа Мотлох

Михаил Кукуюк хорошо известен своими хулиганскими ролями в сериалах и фильмах и харизматичной игрой на сцене, однако не все знают, что Кукуюк — автор стихов и песен. Если бы жанр standup poetry существовал – Михаил был бы его звездой. Однако быть поэтом-панком ему никто не запрещает.

В этот вечер маэстро и его бэнд обещают лишить зрителей сознания и порвать их в клочья.

Вас ждет адская смесь рок-н-ролла, поэзии и стендапа. Все будет очень мощно, качественно, метко и проникновенно.

