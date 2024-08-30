Куда пойти в Киеве в эти выходные: подборка самых интересных мероприятий
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Вас ждет насыщенный и яркий уик-энд
В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные в столице.
Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, импровизационные шоу и многое другое. Позвольте себе зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время с самыми родными людьми.
Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов предстоящего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и увлекательное.
Куда пойти в Киеве в субботу 31 августа
Kyiv Kraft Market
Когда: 31 августа — 1 сентября, начало в 10:00
Где: Парк им.Т.Шевченко
Адрес: бульвар Шевченко (уличная зона, ст. м. "Площадь украинских героев")
Стоимость: вход свободный
Вы сможете погрузиться в невероятную атмосферу, продегустировать крафтовые продукты, поучаствовать в мастер-классах, увидеть выступления народных коллективов и заслуженных артистов Украины.
Посетителей ждут: поэтические встречи, народные мастера и ремесленники из многих регионов Украины, мастера хендмейд, сыровары и виноделы, дизайнеры одежды, фудкорт и еще много интересных сюрпризов.
На Kyiv Kraft Market будет представлено множество крафтовых сыров, вин и наливок, авторские сладости, дизайнерские аксессуары и одежда, художественные изделия, изысканные украшения, деревянный декор, полотенца, вышиванки ручной работы и многое другое.
Уважаем украинское, приближаем нашу победу!
Трибьют-концерт культовой американской рок-группы Nirvana
Когда: 31 августа, начало в 18:00
Где: Barbeer Music Pub
Адрес: ул. Михаила Максимовича, 4
Стоимость: от 200 гривен
"Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are", "Lithium" и многие другие песни в аутентичном исполнении от группы M.Others. Кроме того, бэнд также представит несколько авторских композиций.
После концерта оставайтесь до 23:00 на мощной рок-дискотеке.
Черный квадрат. Спектакль "Тысячий и один FUCK UP"
Когда: 31 августа, начало в 18:00
Где: КУЛЬТ театр
Адрес: ул. Чикаленко (бывшая Пушкинская), 14
Стоимость: от 260 гривен
Душевный стриптиз человека, дотянувшегося до возраста, когда уже не стыдно рассмотреть себя изнутри под микроскопом. Исповедь дерзкого интеллигента, привыкшего отбиваться от окружающего мира чувством юмора, а затем уничтожать себя самоиронией.
Приходите с улыбкой и смирением. В монологах будет говорить актер, но в паузах между словами вы. Сами с собой.
Интеллектуальный юмор, светлая печаль, утонченные афоризмы, пронзительная музыка, хорошие стихи и много души уложатся в сто минут чистого времени, которое пронесется незаметно.
Стендап на крыше
Когда: 31 августа, начало в 19:30
Где: Creative quarter
Адрес: Спортивная площадь, 1-я, БЦ "Гулливер", Башня Б, этаж 9
Стоимость: 400 гривен
Организаторы приглашают вас провести незабываемый вечер в веселой компании на крыше одного из самых лучших мест в городе. Лучшие стендап-комики приведут вас к смеху своими юмористическими историями и шутками о жизни.
Наслаждайтесь невероятным видом на город и окунитесь в мир юмора и развлечений.
На сцене: Андрей Бережко, Богдан Боярин, Паша Пинчук, Даниил Повар и Трандафилов Никита.
Часть собранных денег пойдет на ВСУ.
Присутствует нецензурная лексика. Возраст гостей – 18+.
Фантасмагория для взрослых. Спектакль "Эротические сны нашего города"
Когда: 31 августа, начало в 17:00
Где: Театр на Михайловской
Адрес: ул. Михайловская, 24-ж
Стоимость: 500 гривен
Действие в спектакле происходит в двух измерениях – реальной жизни и фантасмагорическом мире снов. Но именно мир снов нередко реальнее, чем сама жизнь, ведь здесь можно увидеть настоящее наше естество, без всяких условностей. А утром просыпаемся и снова с нами все "свои" – наши комплексы, страхи, усталость, эмоции…
Да не бойтесь! Выход есть! За рецептом – на спектакль!
Комедийно-поведенческая терапия
Когда: 31 августа, начало в 19:00
Где: Urban Space 500
Адрес: ул. Бориса Гринченко, 9
Стоимость: 250 гривен
Комедийно-поведенческая терапия — это юмористическое мероприятие, на котором комики и квалифицированный психолог пытаются решить анонимные проблемы зрителей.
Решать ваши проблемы будут:
- Лиза Ромасюк — телесно-ориентированная психологиня
- Таня Коммунар — человек с комедийным расстройством личности
- Саша emolite — тиктокер, краш всех девушек пубертатного возраста
- Ануар Айяд – профессиональный накрутчик, мастер спорта по тревоге.
Возраст гостей – 18+.
Kyiv Blues Fest
Когда: 31 августа, начало в 18:30
Где: Docker-G pub
Адрес: ул. Игоревская, 13/5
Стоимость: от 200 гривен
Kyiv Blues Fest XII собирает музыкантов из США, Швеции и Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины.
Программа фестиваля:
- акустическое трио Алексея Яровенко
- Robert Lighthouse (Швеция-США) с акустической программой
- Blues Hackers (США-Украина)
Также вас ждет большой блюз джем участников фестиваля.
Во время фестиваля пройдет сбор на нужды ВСУ.
Спектакль "Секспресс"
Когда: 31 августа, начало в 16:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)
Стоимость: 450 гривен
Иногда бывает так одиноко, что от отчаяния женщина готова выйти замуж за первого встречного…
И вдруг оказывается, что этот "первый встречный" не такой уж и плохой вариант. Да, есть свои нюансы и тараканы у каждого из них, но между ними возникла любовь с первого взгляда.
Тем не менее, он совсем не спешит жениться… И потому героиня решает ускорить это прекрасное событие.
Stand-up на Подоле
Когда: 31 августа, начало в 18:30
Где: Shatun Pub
Адрес: ул. Сагайдачного, 41
Стоимость: от 200 гривен
Вас ждет вечер стендап комедии и превентивный удар юмора, столь необходимый нам в это сложное время.
Часть средств передается на благотворительность.
Лайн-ап:
- Сергей Афонский – стендап комик, импровизатор, йог.
- Алексей Приймаченко – стендап комик из Запорожья.
- Дэн Горобец – молодой стендап комик, участник многих стендап проектов страны.
Присутствует нецензурная лексика. Возраст гостей – 18+.
Комедия с песнями и плясками "За двумя зайцами"
Когда: 31 августа, начало в 17:00
Где: Центральный дом офицеров Вооруженных Сил Украины
Адрес: ул. Михаила Грушевского, 30/1
Стоимость: от 190 гривен
Хорошо известна история о погоне проходимца Голохвостого за легкой наживой, которая в интерпретации молодого, но уже достаточно известного режиссера В. Стасенко приобрела новое звучание.
Неизменными остались юмор, неповторимый шарм и колорит украинской классики.
Моноспектакль в жанре стендап "О чем молчат мужчины или Дикарь Forever"
Когда: 31 августа, начало в 18:00
Где: Театр "Личности"
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5, Центральный Дом Художника
Стоимость: от 290 гривен
Уникальный моноспектакль в жанре стендап — увлекательный монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях.
Постановка, несмотря на легкость и веселость, преследует важную цель — примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хотя бы немного веселее и гармоничнее.
Куда пойти в Киеве в воскресенье, 1 сентября
Концерт группы "Ляпис Трубецкой"
Когда: 1 сентября, начало в 19:00
Где: KURENI
Адрес: Парковая дорога, 4
Стоимость: от 1750 гривен
Легендарная песня "Ляписа Трубецкого" "Воины света" стала гимном борьбы за свободу и независимость Революции Достоинства, а позже — и украинско-российской войны.
Концерты тура посвящаются всем воинам света – защитникам, которые обороняют Украину, отстаивают свободу, независимость украинского народа и демократию.
Средства с этого тура будут направлены на нужды 57-й бригады, подразделения "ГРОМ", где с первого дня полномасштабного вторжения воюет родной брат жены Сергея Михалка.
Dress code: smart casual.
Смех без сценария: Импровизационный вечер с Джейхуном Сафаровым
Когда: 1 сентября, начало в 19:00
Где: Подвал Культуры
Адрес: ул. Гончара, 30-а
Стоимость: от 300 гривен
Организаторы приглашают вас на уникальный вечер, где главную роль играют зрители. Почувствуйте себя в центре событий вместе с известным комиком Джейхуном Сафаровым.
Почему этот вечер лучше других?
- полная импровизация. Вечер основан исключительно на взаимодействии со зрителями. Каждый вопрос, каждая шутка – это результат вашего активного участия.
- звездный комик. Джейхун Сафаров знает, как сделать каждый миг особенным и незабываемым.
- интерактивность. Вы – ключевая часть шоу. Ваши идеи и вопросы станут основой для всех шуток и импровизаций.
- съемка для YouTube. Лучшие моменты вечера попадут на YouTube канал, чтобы вы могли поделиться ими с друзьями.
Спектакль "Дневник Кисы" (возраст 21+)
Когда: 1 сентября, начало в 16:00
Где: Арт-студия "Темный Софит"
Адрес: ул. Владимирская 71 (вход со двора)
Стоимость: 450 гривен
По пьесе скандального, харизматичного драматурга, Александра Неволько.
Существует ли идеальный мужчина? Что лучше – завести кота или отношения? Как улучшить психическое состояние и почувствовать себя хоть немного счастливее?
Когда никто не понимает душевных страданий, не протянет руку навстречу, поможет личный дневник. Только ему можно доверить самые сокровенные фантазии, отчаяние и боль….
Спектакль "Приятная неожиданность"
Когда: 1 сентября, начало в 18:00
Где: Театр Актер
Адрес: ул. Большая Житомирская, 40
Стоимость: от 150 гривен
Молодой перспективный парень случайно сбивает на дороге пожилого одинокого еврея. По приговору суда он вынужден будет ухаживать за мужчиной, периодически наведываясь к нему. Но не все так просто — старик оказывается достаточно конфликтным и странным отшельником. Придется применить сверхспособности, чтобы выполнить судебное распоряжение!
Но кто бы мог подумать, что два совершенно чужих человека за короткое время смогут стать действительно близкими и спасут друг друга от роковой жестокости жизни.
Большой стендап концерт
Когда: 1 сентября, начало в 19:00
Где: Komediant Stand Up Kyiv
Адрес: ул. Саксаганского, 1-г
Стоимость: 300 гривен
На стендап концерте можно ожидать острой юмористической реакции на события, происходящие в обществе. Каждый комик имеет свой уникальный стиль и юмористический подход, делающий каждое выступление уникальным.
Если вы ищете несколько часов хорошего настроения и смеха, стендап концерт – это отличный вариант развлечения для вас!
На сцене: Тарас Яремий, Евгений Королько, Артур Петров, Андрей Бережко, Иван Барбул и Руслан Колесник.
Спектакль "Конотопская ведьма"
Когда: 1 сентября, начало в 18:00
Где: Центральный дом офицеров
Адрес: ул. Грушевского, 30/1
Стоимость: от 200 гривен
Ведьмы — своенравный народ: делают не так, как их просят, а так, как им вздумается
Спектакль "Конотопская ведьма" — это не чистая комедия. Это сказка для взрослых с очень жестоким финалом.
Сольный стендап "СВЯТВЕЧЕР"
Когда: 1 сентября, начало в 18:00
Где: Dorothy pub
Адрес: ул. Саксаганского, 16/43
Стоимость: 300 гривен
"Святвечер" — это сольное выступление из лучших и новых шуток черкасского комика с киевской пропиской Святослава Марченко. О личных открытиях во время войны, возрастных накрутках, одиночестве и ощущении дома.
На счету Свята множество выступлений на многих стендап площадках страны, но он и не планирует останавливаться.
Монопредставление "Дочки". Могилевская
Когда: 1 сентября, начало в 17:00
Где: Театр "Личности"
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1-5, Центральный Дом Художника
Стоимость: от 200 гривен
Монопредставление Натальи Могилевской "Дочки" — это взгляд внутрь себя. Честная и откровенная история посвященнная всем матерям, ожидающим своих сыновей и дочерей с фронта. Нежный и красивый спектакль изучает тему рождения и веру в будущее.
Наталье Могилевской удалось найти необходимые слова и образы, которые смогли найти путь к сердцам зрителей. Ее эмоции никого не оставят равнодушными.
Музыкально-поэтический вечер Михаила Кукуюка и группа Мотлох
Когда: 1 сентября, начало в 19:00
Где: Docker-G pub
Адрес: ул. Игоревская, 13/5
Стоимость: от 200 гривен
Михаил Кукуюк хорошо известен своими хулиганскими ролями в сериалах и фильмах и харизматичной игрой на сцене, однако не все знают, что Кукуюк — автор стихов и песен. Если бы жанр standup poetry существовал – Михаил был бы его звездой. Однако быть поэтом-панком ему никто не запрещает.
В этот вечер маэстро и его бэнд обещают лишить зрителей сознания и порвать их в клочья.
Вас ждет адская смесь рок-н-ролла, поэзии и стендапа. Все будет очень мощно, качественно, метко и проникновенно.
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