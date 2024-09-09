Киевляне смогут еще насладиться солнцем: насколько прогреется город

Показатели на термометрах все еще напоминают лето

В ближайшие дни в столице будет ясная погода, но ближе к середине недели предполагается облачность. Дождей можно не ожидать.

Температура воздуха днем 9-11 сентября будет колебаться в пределах +26...28 градусов. Об этом сообщили в Meteofor.

В понедельник, 9 сентября, на небе не будет облаков. Дневная температура составит +27 градусов, а ночью столбики термометров зафиксировались около +13 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – свежие 8 м/с.

Большая часть вторника, 10 сентября, ожидается ясной, однако вечером предвидеться переменная облачность. Без осадков. Воздух в дневные часы прогреется до +26 градусов, а ночью остынет до +13 градусов. Сила ветра в течение дня будет колебаться от тихих 1 м/с до умеренных м/с.

Облачность в городе будет прятать небо на протяжении всей среды, 11 сентября. Дождей не прогнозируется. Температура днем повысится до +28 градусов, а ночью упадет до +15 градусов. Мощность ветра в эти сутки не превысит слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что климат в Украине продолжит удивлять, ведь синоптик прогнозирует период бабьего лета не только осенью. Прогнозом поделилась заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.