Росіяни влаштували стрілянину в центрі Одеси: поліція розповіла деталі

Все почалось зі словесної перепалки, а може закінчитись в’язницею

Знову стало відомо про стрілянину у центрі Одеси. Раніше ми писали про чоловіка, який застрелив голуба, а тепер повідомляємо про затримання трьох підозрюваних у хуліганстві — одесита та двох громадян Росії.

Двох затримали на місці події, поблизу ресторану на Французькому бульварі. Подробиці повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

В Одесі затримали двох росіян та українця

"Одеські поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною в центрі Одеси — двоє з них громадяни Росії", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, компанія чоловіків відпочивала у ресторані на Французькому бульварі. У приміщенні вони почали сваритись, а потім словесний конфлікт перейшов у бійку. Вони продовжили битись на літньому майданчику. Чоловіки погрожували один одному ножем.

В якийсь момент 29-річний одесит пішов до своєї автівки та дістав гладкоствольну рушницю. Він здійснив постріл у повітря та поїхав з місця злочину.

На місці були затримані двоє учасників конфлікту — 32-річний та 43-річний чоловіки. Виявилось, що вони громадяни Російської Федерації. Вони вже притягувались до кримінальної відповідальності, а один з них перебував у розшуку. Його підозрюють у вимаганні та викраденні людини.

"За результатами огляду місця події, проведеного слідчо-оперативною групою із залученням вибухотехніків обласної поліції, було виявлено та вилучено два ножі та сумку, в якій знаходилось три ручні гранати, дві з яких, попередньо, є бойовими. Небезпечні предмети, у тому числі зброю, слідчі скерували на експертизу", — йдеться у повідомленні.

Одесита затримали пізніше. Правоохоронні органи для цього провели спеціальну операцію.

"Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) того ж кодексу.

Всі троє учасники конфлікту затримані в поряду ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідмоленні поліції

Поліцейські спочатку затримали двох фігурантів злочину, які виявились росіянами

На місці події виявили гранати та ножі

Зазначимо, що за порушення ч. 4 ст. 296 КК України можуть покарати строком від трьох до семи років позбавлення волі. Порушення ч. 1 ст. 263 КК України караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у одному з дніпровських кафе дівчина-підліток відкрила стрілянину. Тепер її підозрюють у хуліганстві.