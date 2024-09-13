Києву прогнозують хмарність: якою буде погода найближчими днями

На дворі осінь, але температура літня

В кінці робочого тижня у столиці продовжить триматись хмарність та суха погода. Однак на температуру така синоптична ситуація не вплине.

Денні показники термометрів перебуватимуть в межах +26…28 градусів. Про це інформує Sinoptik.

З самого ранку п’ятниці, 13 вересня, у місті триматиметься хмарність. Однак у ввечері прогнозується прояснення. Денна температура підвищиться до +26 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустились до +16 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — легкі 2 м/с.

Субота, 14 вересня, також принесе хмарність, але без дощів. Вдень повітря прогріється до +27 градусів, а вночі охолоне до +17 градусів. Протягом доби сила вітру коливатиметься від штилю 0 м/с до легких 3 м/с.

Хоча ранок неділі, 15 вересня, передбачається ясним, але у другій половини доби очікується похмура погода. Опадів не буде. Показники вдень підвищаться до +28 градусів, а вночі опустяться до +20 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються з ранку і до вечора — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікується похолодання в Україні протягом вересня.