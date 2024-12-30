В Україні в рази підніметься вартість транспортування газу: чи чекати нових цифр у платіжках

Цифри в платіжках можуть переглянути, але багаторазового підвищення суми не буде

Тариф на транспортування газу українською ГТС збільшиться вчетверо. Однак не факт, що ця ситуація позначиться на побутових споживачах.

Про це розповів "Телеграфу" український експерт із міжнародних енергетичних відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар. З його слів, ціни для українських домогосподарств не формуються Оператором ГТС.

"Внутрішні споживачі не мають стосунків із газотранспортною системою, у контексті магістральних газопроводів", — сказав він.

За словами експерта, у разі підвищення тарифів на транспортування газу магістральними газопроводами не позначаться безпосередньо на конкретному домогосподарстві. За підвищення цін для населення відповідають регіональні облгази, але й вони не підвищуватимуть тарифи пропорційно зростанню цін на транспортування газу.

"Деякі підвищення будуть. Але говорити, що вони будуть кількаразовими, ні. Так точно не буде", — додав Гончар.

Для підвищення тарифу, каже експерт, конкретний Облгаз має написати подання на НКРЕКУ, після цього у комісії перевірять обґрунтованість запиту та підтвердять чи відхилять його.

"Платіжка від НАКу — це за товар. Платіжка від Київгазу — оплата доставки товару. Перша платіжка має зрости, оскільки тариф ОГТСУ зріс. Але ціна товару зросте не в рази. Тим більше що під час воєнного стану діє мораторій", — підкреслив він.

Варто зазначити, що для різних областей України діють різні тарифи на доставку газу. Наприклад, у Києві він становить 38 копійок за кубометр, тоді як мешканці Чернівецької області можуть його отримати по 2,39 грн. При цьому іноді різні тарифи можна знайти навіть у межах однієї області.

Як відомо, контракт про транзит російського газу через територію України спливає 31 грудня і в Києві чітко дали зрозуміти, що не мають наміру його продовжувати. Однак президент Володимир Зеленський говорив, що українська ГТС може бути використана для транзиту з інших країн, якщо це буде потрібно Євросоюзу.