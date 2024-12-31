"Квартал 95" пожартував про загиблу Ірину Фаріон та нарвався на масштабний хейт: подробиці

Громадськість була дуже обурена вчинком "95 кварталу"

Студія "Квартал 95", у якій до початку політичної кар'єри виступав президент України Володимир Зеленський, потрапила у скандал. "Квартал" опублікував на своєму каналі у YouTube старе відео, де міститься жарт щодо екснардепа та мовознавиці Ірини Фаріон, яка загинула у 2024 році. Інцидент викликав сильне обурення громадськості.

Про це повідомило видання "Говорить Великий Львів". Там заявили, що відео нібито транслювали у прямому ефірі.

"В ефірі транслювали повтор новорічного випуску 2024-го, в якому висміяли мовознавицю Ірину Фаріон, яку вбили влітку цього року. Попри трагедію, продюсери все ж вирішили не вирізати та показати так званий жарт. Вибачень і пояснень на офіційних ресурсах "Кварталу" немає", – сказано у сюжеті.

Після цього відео з каналу "Студії Квартал 95" на YouTube зникло. У мережі збереглися скріншоти, на яких можна побачити, що відео опублікували ще вісім днів тому, а не транслювали його в ефір. Попри все це на відео дуже різко відреагувала громадськість, зокрема військові. Командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик заявив, що це знущання з загиблих.

"Квартал 95!!! Ви просто тварини! Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать!" – написав він.

Відреагували у коментарях від відео й інші українці. Коментарів на захист "95 кварталу" майже не спостерігалося.

Як повідомлялося раніше, 19 липня 2024 року у Львові було скоєно замах на Фаріон. Жінці вистрілили у скроню з пістолета і через кілька годин вона померла в лікарні. Через кілька днів підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В’ячеслав Зінченко. Молода людина не визнає своєї вини. Його батьки також не вірять, що син міг убити та називають його патріотом.