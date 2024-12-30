Фішка — швидкість. Що спільного українські винищувачі дронів мають з "Формулою-1"

Малої кількості вибухівки у антидрона буде досить, щоб знищити ворожий безпілотник

Поки загадкові пожежі в РФ знищують склади з деталями до російських ударних дронів "Шахед/Герань", Україна тестує системи протидії бойовим безпілотникам цього типу, а також "Пародія", покликаним ввести в оману нашу протиповітряну оборону (ППО). Вночі їх неможливо відрізнити один від одного, але збивати все одно потрібно, оскільки невідомо — чи оснащені вони вибухівкою.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він пояснив, що спільного українські "антишахеди" мають із безпілотниками, задіяними під час перегонів "Формула-1".

— Ми намагаємося шукати шляхи вирішення цієї історії і останнє новаторство в цій галузі — це використання власних безпілотників з машинним зором, зі штучним інтелектом, які будуть полювати на російські безпілотники типу "Шахед", — каже військовий експерт. — Ми бачили вже в мережі випробування цих безпілотників (мова йде про зенітний дрон Sting. — Ред.).

Він нагадав: ті, хто цікавиться "Формулою-1", — бачив, як тепер знімають окремі гострі моменти перегонів. Там, де раніше використовували вертольоти — тепер застосовують безпілотники.

— Він схожий на пірамідку. Злітає вертикально, на швидкості 200-250 км/год літає над автівками і дознімає, нікому не заважає. Він — в повітрі, машини — на землі. Але тут фішка — швидкість. От такий самий безпілотник плюс-мінус тестують українці. Він буде швидким — злітає як ракета, з місця стартує і буде містити о́брази безпілотників, — пояснює Іван Ступак.

Поки невідомо, на що стане наводитися винищувач дронів — на звук чи тепловий слід, але навіть невеликої кількості вибухівки в його бойовій частині буде досить, щоб вивести з ладу двигун і знищити ворожий безпілотник, каже експрацівник СБУ.

— Тестування може тривати декілька місяців чи півроку. Але потім буде інший аспект — масштабування. Нам потрібно їх сотні на день, бо у Російської Федерації спроможності виготовляти "Шахеди" вже на сьогодні — 90 штук на добу. Ми бачили, що минулого місяця 2700 безпілотників було запущено по території України. Я так розумію, це те, що було виготовлено саме за останній місяць, — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в РФ суттєво зросло виробництво "Шахедів", або росіяни хімічать з номерами.