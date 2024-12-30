Сибіга прибув до Сирії. З ким він зустрічався у Дамаску і чому

В українську делегацію ввійшов ще один міністр

У понеділок, 30 грудня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом з українською делегацією прибув до Сирії. У Дамаску він зустрівся з новим лідером країни Ахмедом аль-Шараа.

Про це пишуть сирійські ЗМІ. Зазначається, що українська делегація включала міністра сільського господарства Миколу Сольського та спеціального представника президента України.

Водночас деталей зустрічі Сибіги та аль-Шараи наразі не розголошують. Проте інформація про ймовірність цієї зустрічі з'явилась у мережі ще 29 грудня, сирійські ЗМІ писали про це.

Нагадаємо, що нещодавно у Міністерстві закордонних справ (МЗС) України назвали умову для відновлення дипломатичних відносин з Сирією. Зокрема, нова влада країни має відмовитися від режиму Башара Асада, який визнав "незалежність" окупованих частин України.

Україна готова відновити дипломатичні відносини, якщо ця політика зміниться. Вони були розірвані у червні 2022 року. Тому візит Сибіги до Сирії цілком може бути передумовою налагодження дипломатичних відносин з Сирією.

Додамо, що режим Башара Асада, який утримував владу в Сирії протягом 53 років, пав 8 грудня. Тоді повстанці на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" захопили Дамаск.

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