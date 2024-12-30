Корупція в БЕБ під керівництвом Ткачука загрожує міжнародній підтримці України — Георгій Тука

Ексголова Луганської ОВА вважає, що діяльність Голови детективів БЕБ вплине на майбутні переговори України з США

Масштабні корупційні скандали в Бюро економічної безпеки (БЕБ) України, пов'язані з діяльністю Голови детективів Олександра Ткачука, можуть стати інструментом тиску на президента Зеленського з боку США.

Керівництво БЕБ, яке координується Офісом Президента через Віталія Гагача, перебуває в епіцентрі кількох резонансних розслідувань.

Мова йде про мільярди гривень, які, як стверджується, осідають у кишенях співробітників БЕБ.

Про це у понеділок, 30 грудня, повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та засновник БФ "Народний тил" Георгій Тука, передає журналіст "Телеграфу"

За його словами, лише за останній рік є щонайменше чотири скандальні епізоди, пов’язані з Олександром Ткачуком.

Один із найбільш кричущих випадків стосується українських портів, зокрема в Одеському. Медійні матеріали повідомляли про те, як співробітники БЕБ безпідставно блокують вивезення українського зерна за кордон, порушуючи досудові розслідування.

— Дійшло до того, що водії фур, заблокованих детективами БЕБ, днями підпалили шини при в’їзді до Одеського порту на знак протесту. Бізнесмени публічно заявляють, що від них вимагають хабарі у розмірі від 150 тисяч доларів, — говорить Георгій Тука.

Серед інших справ – блокування розслідування діяльності підпільної тютюнової фабрики у Львові, через яку до Румунії надійшла контрабанда на 7 мільйонів євро.

Вартим уваги також є майновий стан Ткачука. Як зазначає Георгій Тука, торік Голова детективів БЕБ придбав квартиру у Києві, вартість якої оцінюється у 117 тисяч доларів. Однак пояснити джерела фінансування Ткачук не зміг.

"Діяльність Ткачука координується безпосередньо з Офісу Президента, що пояснює його повну безкарність", – підкреслює Тука. За його словами, навіть резонансне ДТП за участю Ткачука, в якому молода жінка лишилася без кінцівок, не призвело до належного розслідування.

Георгій Тука на пресконференції

Напередодні візиту до Києва посланця Трампа Кіта Келлога, колишній голова Луганської ОВА підкреслює: корупційні скандали в БЕБ будуть однією з тем переговорів.

"Адміністрація Трампа ретельно відстежує використання кожного долара американських платників податків. Корупційні скандали можуть бути використані американськими партнерами проти Зеленського у майбутніх переговорах", – зазначає він.

За словами Туки, варто звернути увагу й на те, що Кремль останні тижні почав активно боротися з корупцією. Відбуваються арешти губернаторів та високопосадовців.

Натомість українські підприємці мають до БЕБ вкрай негативне ставлення. Бізнес продовжує страждати, а репутація органу дедалі більше занепадає, говорить Георгій Тука в коментарі "Телеграфу"

— Я не певен, що перезавантаження БЕБ (якщо воно і відбудеться), призведе до позитивних змін. Оскільки автори створювали цю систему пірамідальною, з метою наповнення власних рахунків та маєтків, — підсумовує засновник БФ "Народний тил".