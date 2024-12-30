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Корупція в БЕБ під керівництвом Ткачука загрожує міжнародній підтримці України — Георгій Тука

Автор
Тая Білан
Дата публікації
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Автор
Голова детективів БЕБ Олександр Ткачук Новина оновлена 30 грудня 2024, 17:27
Голова детективів БЕБ Олександр Ткачук. Фото Колаж "Телеграфу"

Ексголова Луганської ОВА вважає, що діяльність Голови детективів БЕБ вплине на майбутні переговори України з США

Масштабні корупційні скандали в Бюро економічної безпеки (БЕБ) України, пов'язані з діяльністю Голови детективів Олександра Ткачука, можуть стати інструментом тиску на президента Зеленського з боку США.

Керівництво БЕБ, яке координується Офісом Президента через Віталія Гагача, перебуває в епіцентрі кількох резонансних розслідувань.

Мова йде про мільярди гривень, які, як стверджується, осідають у кишенях співробітників БЕБ.

Про це у понеділок, 30 грудня, повідомив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та засновник БФ "Народний тил" Георгій Тука, передає журналіст "Телеграфу"

За його словами, лише за останній рік є щонайменше чотири скандальні епізоди, пов’язані з Олександром Ткачуком.

Один із найбільш кричущих випадків стосується українських портів, зокрема в Одеському. Медійні матеріали повідомляли про те, як співробітники БЕБ безпідставно блокують вивезення українського зерна за кордон, порушуючи досудові розслідування.

Дійшло до того, що водії фур, заблокованих детективами БЕБ, днями підпалили шини при в’їзді до Одеського порту на знак протесту. Бізнесмени публічно заявляють, що від них вимагають хабарі у розмірі від 150 тисяч доларів, — говорить Георгій Тука.

Серед інших справ – блокування розслідування діяльності підпільної тютюнової фабрики у Львові, через яку до Румунії надійшла контрабанда на 7 мільйонів євро.

Вартим уваги також є майновий стан Ткачука. Як зазначає Георгій Тука, торік Голова детективів БЕБ придбав квартиру у Києві, вартість якої оцінюється у 117 тисяч доларів. Однак пояснити джерела фінансування Ткачук не зміг.

"Діяльність Ткачука координується безпосередньо з Офісу Президента, що пояснює його повну безкарність", – підкреслює Тука. За його словами, навіть резонансне ДТП за участю Ткачука, в якому молода жінка лишилася без кінцівок, не призвело до належного розслідування.

Фото Георгій Тука
Георгій Тука на пресконференції

Напередодні візиту до Києва посланця Трампа Кіта Келлога, колишній голова Луганської ОВА підкреслює: корупційні скандали в БЕБ будуть однією з тем переговорів.

"Адміністрація Трампа ретельно відстежує використання кожного долара американських платників податків. Корупційні скандали можуть бути використані американськими партнерами проти Зеленського у майбутніх переговорах", – зазначає він.

За словами Туки, варто звернути увагу й на те, що Кремль останні тижні почав активно боротися з корупцією. Відбуваються арешти губернаторів та високопосадовців.

Натомість українські підприємці мають до БЕБ вкрай негативне ставлення. Бізнес продовжує страждати, а репутація органу дедалі більше занепадає, говорить Георгій Тука в коментарі "Телеграфу"

Я не певен, що перезавантаження БЕБ (якщо воно і відбудеться), призведе до позитивних змін. Оскільки автори створювали цю систему пірамідальною, з метою наповнення власних рахунків та маєтків, — підсумовує засновник БФ "Народний тил".

Теги:
#Україна #США #Корупція #БЕБ #Бюро економічної безпеки