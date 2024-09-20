Це місце складно впізнати: як виглядало десятки років тому озеро "Тельбін" на Березняках (фото)

Одне з найулюбленіших місць відпочинку киян

У Дніпровському районі столиці розташовується прісноводне озеро Тельбін, історія якого сягає своїм корінням часів Середньовіччя. Ця водойма вперше згадується в грамоті 1694 року під назвою "Тербін".

Озеро є одним із найбільших у місті і має форму бумерангу. Тут водиться велика кількість риби, а влітку на берегах водоймища відпочивають десятки мешканців та гостей столиці.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти історію цієї легендарної водойми, розібратися в походження її назви та зібрала для своїх читачів унікальні архівні фото. На ретро-знімках можна побачити, яким було озеро десятки років тому і як тут відпочивали городяни.

Історія озера Тельбін та секрет його назви

Велике прісноводне озеро Тельбін розташоване посеред житлового масиву Березняки. Уперше озеро згадується в грамоті царів Іоанна і Петра Олексійовичів від 1694 року.

Походження назви водойми досі точно не з'ясовано. За однією з версій, у стародавніх північних народів слово "ельба" означало "річка" — звідки й пішла назва німецької річки Ельба. А слово "тельба" могло означати "старе русло", тобто — озера, що залишилися від великої річки.

За іншою версією, озеро Тельбін так названо через те, що в ньому плавали нутрощі забитих тварин — "тельбухи", які скидалися в озеро з місцевої бойні.

Площа водного дзеркала становить 12 гектарів, а його довжина — 0,8 кілометрів. Глибина озера — 13 метрів. Живиться воно за рахунок поверхневого та підземного стоків.

Тут водиться різноманітна риба: лящ, плотва, карась, сазан, короп, товстолобик, в'юн, густера, окунь, щука, судак. Прибережна ж зона використовується для відпочинку.

У ХІІ столітті недалеко від водойми стояв хутір, званий Зательбин Березняк, у якому зупинялися прочани на шляху до Лаври. У XVIII столітті на берегах озера було засновано поселення Кухмістерська Слобідка.

У 1870 році у зв'язку з будівництвом Києво-Курської залізниці прямо посеред водойми було прокладено насип, і відтоді з'явилися озера Тельбін і Нижній Тельбін.

Раніше під час весняного розливу озеро з'єднувалося з Дніпром, проте нині від Тельбіна кінця XIX століття залишилося лише 40% його акваторії.

У 1970-х роках, закінчуючи перший в СРСР намивний житловий масив Русанівку, місцеві архітектори вирішили не зупинятися на досягнутому і почали намивати наступний житловий масив — Березняки, з природним озером.

У 1979 році, до московських олімпійських ігор, на березі озера збудували легкоатлетичний манеж, де кілька разів влаштовували міжнародні змагання з водних лиж.

У 2012 році легкоатлетичний манеж реконструювали і в цьому районі часто змагаються тріатлоністи.

Цікаво, що система струмків та підводних джерел збереглася досі, що робить озеро Тельбін екологічно чистим – вода в ньому проточна та відповідає санітарним нормам. Також у воді озера встановлені спеціальні системи – підводні аератори. Вони допомагають збагачувати воду киснем та моніторять її стан.

На території зони відпочинку є парк, спортивні та дитячі майданчики, громадська вбиральня, кабінки для перевдягання, служба порятунку, душ, питні фонтанчики та навіси від сонця. Можна взяти на прокат лежаки та шезлонги.

Паркову зону біля озера прикрашає понад 520 дерев, серед яких: клени, липа дрібнолиста, тополя канадська, верба біла та акація. Також на території висаджено близько 260 різноманітних кущів.

Сам пляж займає незначну частину берега. На озері люблять відпочивати мешканці та гості столиці, а також часто збираються любителі риболовлі.

Озеро Тельбін приваблює фанатів творчості Віктора Цоя, оскільки тут у 1986 році знімався перший короткометражний фільм про групу "Кіно" під назвою "Кінець канікул".

Біля водойми досі ростуть ті самі верби, які видно у фільмі.

Як виглядало озеро Тельбін у 1950 — 1980 роки

Завдяки ретро-знімкам ми можемо побачити, як водоймище змінювалося протягом 50-80-х років минулого століття і які трансформації з ним відбувалися.

Варто зазначити, що місцевість тут справді дуже змінилася за цей час.

Де знайти озеро Тельбін

Адреса: житловий масив Березняки, проспект Павла Тичині, 18.

Координати: 50°25′35″ 30°36′31″

За інформацією групи "Клуб корінного киянина" у Facebook.

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