Это место сложно узнать: как десятки лет назад выглядело озеро "Тельбин" на Березняках (фото)

Одно из самых любимых мест отдыха киевлян

В Днепровском районе столицы располагается пресноводное озеро Тельбин, история которого уходит своими корнями во времена Средневековья. Этот водоем впервые упоминается в грамоте 1694 года под названием "Тербин".

Озеро является одним из самых больших в городе и имеет форму бумеранга. Здесь водится большое количество рыбы, а летом на берегах водоема отдыхают десятки жителей и гостей столицы.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать историю этого легендарного водоема, разобраться в происхождении его названия и собрала для своих читателей уникальные архивные фото. На ретро-снимках можно увидеть, каким было озеро десятки лет назад и как здесь отдыхали горожане.

История озера Тельбин и секрет его названия

Большое пресноводное озеро Тельбин находится посреди жилого массива Березняки. Впервые озеро упоминается в грамоте царей Иоанна и Петра Алексеевичей от 1694 года.

Происхождение названия водоема до сих пор точно не выяснено. По одной из версий, у древних северных народов слово "эльба" означало "река" — откуда и пошло название немецкой реки Эльба. А слово "тельба" могло означать "старое русло", то есть — озера, оставшиеся от большой реки.

По другой версии, озеро Тельбин так названо из-за того, что в нем плавали внутренности забитых животных – "тельбухи", которые сбрасывались в озеро из местной скотобойни.

Площадь водного зеркала составляет 12 гектар, а его длина — 0,8 километров. Глубина озера — 13 метров. Питается оно за счет поверхностного и подземного стока.

Здесь водится разнообразная рыба: лещ, плотва, карась, сазан, карп, толстолобик, вьюн, линь, густера, окунь, щука, судак. Прибрежная же зона используется для отдыха.

В ХІІ веке недалеко от водоема стоял хутор, называемый Зательбин Березняк в котором останавливались паломники на пути в Лавру. В XVIII веке на берегах озера было основано поселение Кухмистерская Слободка.

В 1870 году в связи с постройкой Киево-Курской железной дороги прямо посреди водоема была проложена насыпь и с тех пор появились озера Тельбин и Нижний Тельбин.

Раньше во время весеннего разлива озеро соединялось с Днепром, однако в настоящее время от Тельбина конца XIX века осталось лишь 40% его акватории.

В 1970-х годах, оканчивая первый в СССР намывной жилой массив Русановку, местные архитекторы решили не останавливаться на достигнутом и начали намывать следующий жилмассив — Березняки, с естественным озером.

В 1979 году, к московским олимпийским играм, на берегу озера построили легкоатлетический манеж, где несколько раз устраивали международные соревнования по водным лыжам.

В 2012 году легкоатлетический манеж реконструировали и в этом районе часто соревнуются триатлонисты.

Интересно, что система ручьев и подводных источников сохранилась до сих пор, что делает озеро Тельбин экологически чистым – вода в нем проточная и соответствует санитарным нормам. Также в воде озера установлены специальные системы — подводные аэраторы. Они помогают обогащать воду кислородом и мониторят ее состояние.

На территории зоны отдыха есть парк, спортивные и детские площадки, общественная уборная, кабинки для переодевания, служба спасения, душ, питьевые фонтанчики и навесы от солнца. Можно взять на прокат лежаки и шезлонги .

Парковую зону возле озера украшает более 520 деревьев, среди которых: клен серебристый, клен остролистный, липа мелколистная, тополь канадский, ива белая и акация белая. Также на территории высажено около 260 разнообразных кустов.

Сам пляж занимает незначительную часть берега. На озере любят отдыхать жители и гости столицы, а также часто собираются любители рыбалки.

Озеро Тельбин привлекает к себе фанатов творчества Виктора Цоя, так как здесь в 1986 году снимался первый короткометражный фильм о группе "Кино" под названием "Конец каникул". Возле водоема до сих пор растут те самые ивы, которые видны в фильме.

Как выглядело озеро Тельбин в 1950 — 1980 годы

Благодаря ретро-снимкам мы можем увидеть, как водоем менялся в течение 50-80-х годов прошлого века и какие трансформации с ним происходили.

Стоит отметить, что местность здесь действительно очень сильно изменилась за это время.

Где найти озеро Тельбин

Адрес: жилой массив Березняки, проспект Павла Тичини, 18

Координаты: 50°25′35″ 30°36′31″

По информации сообщества "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

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