У Запоріжжі в одній з лікарень стався вибух: у поліції розповіли, що сталось

Подробиці прокоментували "Телеграфу"

У пʼятницю, 20 вересня, у Запоріжжі в одній з лікарень стався вибух. Внаслідок цього, травмувався 41-річний пацієнт.

Про це "Телеграфу" повідомили в поліції Запорізької області. За даними правоохоронців, стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого, на момент події міг перебувати у палаті.

На місці працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції. Встановлюються обставини події.

На запитання кореспондентки "Телеграфу", про яку саме лікарню йдеться у поліції відповіді не надали.

Раніше "Телеграф" писав, що у Солом’янському районі Києва стався вибух. Очевидці повідомили, що у групу підлітків полетіла граната. Поліцейські затримали зловмисника, який кинув гранату на стадіон, де у цей момент перебувала група підлітків. На щастя, граната виявилася страйкбольною та масових жертв вдалося уникнути. Аналогічний випадок стався у Лубнах на Полтавщині. Біля супермаркету на вулиці Монастирській пролунав вибух. Невідомий чоловік кинув гранату в натовп людей та втік.