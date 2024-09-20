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У Запоріжжі в одній з лікарень стався вибух: у поліції розповіли, що сталось

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Вибух у Запоріжжі Новина оновлена 20 вересня 2024, 16:21
Вибух у Запоріжжі. Фото Колаж "Телеграф"

Подробиці прокоментували "Телеграфу"

У пʼятницю, 20 вересня, у Запоріжжі в одній з лікарень стався вибух. Внаслідок цього, травмувався 41-річний пацієнт.

Про це "Телеграфу" повідомили в поліції Запорізької області. За даними правоохоронців, стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого, на момент події міг перебувати у палаті.

На місці працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції. Встановлюються обставини події.

На запитання кореспондентки "Телеграфу", про яку саме лікарню йдеться у поліції відповіді не надали.

Раніше "Телеграф" писав, що у Солом’янському районі Києва стався вибух. Очевидці повідомили, що у групу підлітків полетіла граната. Поліцейські затримали зловмисника, який кинув гранату на стадіон, де у цей момент перебувала група підлітків. На щастя, граната виявилася страйкбольною та масових жертв вдалося уникнути. Аналогічний випадок стався у Лубнах на Полтавщині. Біля супермаркету на вулиці Монастирській пролунав вибух. Невідомий чоловік кинув гранату в натовп людей та втік.

Теги:
#Поліція #Вибух #Запоріжжя #Граната #Лікарня