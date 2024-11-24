Дружина Реброва повідомила про поповнення у родині (фото)

У родині Ребрових з’явився домашній улюбленець

Анна Реброва, дружина головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва, показала нового члена сім’ї. До речі, нещодавно Ребров та Ко зіграли останній матч у 2024 році.

Відповідний пост дружина колишнього футболіста розмістила в Instagram. Родина Ребрових завела улюбленця — собаку Тедді.

"Наш новий член сім’ї, знайомтеся — Тедді", — написала Реброва.

Анна Реброва та Тедді

Зазначимо, Сергій та Анна одружилися у 2016 році. Пара виховує синів Олександра та Микиту. Ребров також має сина Дмитра від першого шлюбу.

Нагадаємо, збірна України виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті, що дало право нашій команді зіграти у плей-оф за місце у Лізі А. За підсумками жеребкування наша команда на цьому етапі зіграє з Бельгією.

Зазначимо, у першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).