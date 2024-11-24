Українці масово повертаються в окупований Маріуполь: нардеп назвав причину

Не всім вдається почати нове життя

Десятки тисяч українців повернулися на тимчасово окуповану Росією територію. Лише до Маріуполя виїхали близько 70 тисяч осіб.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко. За його словами, вже близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території.

"Наприклад, за наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри", — наголосив нардеп.

Чому українці повертаються в окупацію

Ткаченко зазначив, що головною причиною повернення є те, що вимушені переселенці на підконтрольній Україні території не змогли почати нове життя. За його словами, ці люди не отримали належної допомоги від держави — ані житла, ані соціальної підтримки, компенсацій, роботи тощо.

Нардеп наголосив, що велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі ті пропозиції, які надаються переселенцям, насправді дуже низькооплачувані. На йо думку, можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці.

"Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч. Коли переселенці починають працювати — вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, які становлять близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання", — підкреслив Ткаченко.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зараз живе тимчасово окупований Маріуполь. Росіянам роздають там квартири, а місцевих залишили без тепла.