Вчинок військового на матчі "Динамо" вразив мережу (відео)

Крута ініціатива від захисника України на матчі Біло-Синіх

На матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2024/25 "Динамо" — "Чорноморець" (3:1) на трибунах помітили незвичайного військового. Солдат у перерві гри роздавав дітям цукерки.

Про це повідомляє Футбольний сектор у telegram. Військовий з окремої президентської бригади вирішив порадувати дітей та інших уболівальників солодким подарунком.

"Подумав і вирішив, що піду на стадіон. Дуже круті емоції, тому що я вперше на футболі.

Я пропрацював 8 років у школі та викладав там предмет, який називався футбол. Я сам із міста Вилкове, Одеська область. Це дитинство дуже хотілося зробити всім приємно.

Я взяв 6 кілограмів цукерок і пішов роздавати. Чого я сидітиму?" — розповів солдат.

У мережі із захопленням сприйняли ініціативу військового.

За підсумками чотирьох турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок, не забивши жодного гола у ворота суперників. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенхайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), після чого програли "Ференцварошу" (0:4).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.