Сонце бере відпочинок? Що буде з магнітними бурями 25 листопада (фото)

. За останню добу на Сонці сталися десять спалахів класу С та два спалахи класу М

У понеділок, 25 листопада, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. А ось у грудні вони знову можуть активізуватись.

Про це повідомляє Meteoagent. За даними сайту, геомагнітне поле у понеділок буде спокійного рівня.

Сонячна активність, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М. І невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Варто зазначити, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися десять спалахів класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Додамо, що протягом грудня 2024 року Сонце стане особливо активним. Збільшення кількості сонячних спалахів та корональних викидів маси призведе до декількох потужних магнітних бур, пише сайт swpc.noaa.gov.

У грудні 2024 року очікується кілька магнітних бур різної сили:

Слабка магнітна буря відбудеться 2, 3, 8, 11, 20, 29 і 31 числа місяця;

Магнітна буря середньої сили накриє Землю 6−7, 15 та 17 грудня;

Найсильніша магнітна буря очікується 1, 12 та 16 грудня.

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