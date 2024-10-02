Температурні гойдалки та хмарне небо: прогноз погоди у Києві на найближчі дні

Про парасольки поки можна забути

У середині тижня столицю охопила хмарність, однак мокрої погоди не передбачається.

Вдень показники термометрів коливатимуться в межах +16…20 градусів. Вночі ж перебуватимуть в коридорі +10…14 градусів, як інформує Sinoptik.

Похмура погода у середу, 2 жовтня, триматиметься до вечора. Дощів не прогнозується. Денна температура підвищиться до +16 градусів, а нічна опустилась до +10 градусів. Максимальна сила вітру буде у денний час — легкі 2 м/с.

Протягом четверга, 3 жовтня, також передбачається хмарність. Дощів не очікується. Повітря вдень прогріється до +21 градусу, а вночі охолоне до +12 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вдень — легкі 3 м/с.

З самого ранку п'ятниці, 4 жовтня, небо буде вкрите хмарами, але опадів вони не принесуть. Температура вдень сягне +20 градусів, а вночі впаде до +14 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легкі 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України вже випав сніг. Місцями стовпчики термометрів опустились вже нижче 0 градусів.