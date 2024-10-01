Погода не дасть насолодитися останнім теплом у цьому році: синоптики дали прогноз на тиждень

Місцями очікуються дощі, подекуди з мокрим снігом.

Жовтень принесе українцям осінні вітри та температурні гойдалки. Вже у вівторок частину України накриють дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. За прогнозом синоптиків, з 1 по 4 жовтня очікується коливання атмосферного тиску.

Так, 1 жовтня, на заході країни та у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях пройдуть дощі. На високогір’ї Карпат – мокрий сніг. Температура повітря вночі опуститься до +3…+8. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8…+13.

На решті території України наразі без опадів.

Температура вночі очікується в районі +9…+16, вдень – +17…+22. Найтепліше у цей день буде на сході країни, де температура повітря прогріється до +25.

У середу та четвер, 2-3 жовтня, опадів не прогнозують.

Українців попереджають, що вітер буде північно-західний із помірною швидкістю 7-12 м/с. У Запорізькій та Одеській областях пориви подекуди очікуються до 15-20 м/с. На середину тижня вітер стихне.

Стовпчики термометрів уночі покажуть +7…+13, а вдень — +17…+24.

На заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях уночі +4…+9, удень +13…+18.

У п’ятницю, 4 жовтня, картина суттєво не зміниться.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті та Івано-Франківській області випав сніг.