Одним "літо", іншим заморозки: якою буде погода в Україні 2 жовтня

Чого чекати від погоди у середу

Тенденція до похолодання в Україні триватиме другого дня жовтня. Однак у деяких місцях температура повітря залишатиметься на рівні "літніх" показників.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. Повідомляється, що в середу, 2 жовтня, на опади чекати не варто, а сонце періодично виглядатиме через хмари. Винятком може бути лише територія Криму, де упродовж дня можуть пройти незначні дощі.

У західній частині країни температура повітря вночі може зменшуватися до +3 градусів, а вдень підійматися до +16. Однак що далі на схід та південь, то тепліше ставатиме.

У східних і південних областях стовпчики термометра утримуватимуться на відмітках вище +20 градусів, а місцями взагалі можуть дійти майже до літніх +25 градусів. Навіть уночі температура нижче +10 не опуститься.

Мешканцям столиці 2 жовтня доведеться діставати теплі речі, оскільки очікується, що там може похолодати до +17 градусів вдень та до +8 уночі. Втім, уже 3 жовтня стовпчики термометра піднімуться на кілька градусів.

Варто зазначити, що за даними синоптиків, жовтень в Україні буде приблизно на 1,5 градуса тепліший за норму, в іншому він нічим аномальним похвалитися не зможе.