Температурные качели и облачное небо: прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни

Про зонтики пока можно забыть

В середине недели столицу охватила облачность, однако мокрой погоды не предполагается.

Днем показатели термометров будут колебаться в пределах +16…20 градусов. Ночью будут находиться в коридоре +10…14 градусов, как информирует Sinoptik.

Пасмурная погода в среду, 2 октября, будет держаться до вечера. Дождей не прогнозируется. Дневная температура поднимется до +16 градусов, а ночная опустилась до +10 градусов. Максимальная сила ветра будет в дневное время – легкие 2 м/с.

В течение четверга, 3 октября, также предполагается облачность. Дождей не ожидается. Воздух днем прогреется до +21 градуса, а ночью остынет до +12 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются днем – легкие 3 м/с.

С утра пятницы, 4 октября, небо будет покрыто облаками, но осадков они не принесут. Температура днем составит +20 градусов, а ночью упадет до +14 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины уже выпал снег. Местами столбики термометров опустились ниже 0 градусов.